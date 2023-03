Die Daimler Truck Holding AG ist der größte Lkw-Hersteller der Welt mit führenden Marktanteilen in den USA und Europa. Nach einem Jahr 2022, das trotz Engpässen in der Lieferkette durch ein starkes Absatzwachstum gekennzeichnet war, sieht der Ausblick für 2023 ein Wachstum vor, das vor allem durch Preiserhöhungen getrieben wird. In Verbindung mit einer weiteren Senkung der Kostenbasis dürfte dies die Margen verbessern und die Kapitalverzinsung auf ein angemessenes Niveau bringen. Der gute Auftragsbestand könnte die Prognose des Managements konservativ erscheinen lassen, wenn sich die Lieferketten vollständig erholen. AlsterResearch nimmt die Coverage von Daimler Truck mit einer KAUFEN-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 41,00 auf, was ein Aufwärtspotenzial von 31,8% bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Daimler%20Truck%20Holding%20AG





