Von Gründonnerstag bis Ostermontag bietet das ZDF fünf Sendungen mit christlichen Themen an. Neben einem evangelischen Gottesdienst an Ostersonntag gehören dazu auch zwei längere Dokumentationen. Eine über Papst Franziskus, der seit zehn Jahren im Amt ist, und eine mit Collien Ulmen-Fernandes, die nachfragt, wie Wunder das Leben verändern. Am Dienstag nach Ostern zeigt "37°" ungewöhnliche Wege, die einige Kirchenleute gegen Mitgliederschwund gehen.Zu Beginn der Amtszeit von Papst Franziskus war die Hoffnung groß, Franziskus würde die Kirche reformieren. Mittlerweile sind viele Deutsche enttäuscht. Doch ist Papst Franziskus wirklich gescheitert? Was will er? Wohin führt er seine Kirche? Diesen Fragen geht Jürgen Erbacher an Gründonnerstag, 6. April 2023, 23.30 Uhr, in "Papst Franziskus - große Hoffnung, tiefer Fall?" nach. In der ZDFmediathek ist der Filmbereits ab 8.00 Uhr verfügbar.An Karfreitag, 7. April 2023, 13.30 Uhr, stellt die Reihe "Leben ist mehr!" mit der Folge "Ein letzter Wunsch" den spendenfinanzierten "Wünschewagen" des Arbeiter-Samariter-Bundes vor. Er kann für Freude in der letzten Lebensphase schwerstkranker Menschen sorgen und ihnen den Besuch eines Wunschortes ermöglichen."37°Leben" fragt an Ostersonntag, 9. April 2023, 9.03 Uhr: "Wer kann Kanzel?". Bald wird es durch Pensionierungen zu wenig evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer geben. Die Kirche denkt über neue Ausbildungswege nach. In der ZDFmediathek ist die Sendung bereits ab Karfreitag, 8.00 Uhr, zu finden.An Ostersonntag, 9. April 2023, 9.30 Uhr, überträgt das ZDF den "Evangelischen Gottesdienst" aus der Samariterkirche in Berlin. Das Motto lautet: "Und dann ist Ostern". Den Festgottesdienst feiern Pfarrerin Jasmin El-Manhy und Pfarrerin Marlén Reinke. Für Musik sorgen die Band BrassAppeal und ein Projektchor der Gemeinde unter Leitung von Regionalkantor Justus Eppelmann.Collien Ulmen-Fernandes begibt sich an Ostermontag, 10. April 2023, 17.30 Uhr, auf Spurensuche in Sachen Wunder. Für die Dokumentation "Wenn das Unmögliche wahr wird. Wie Wunder unser Leben verändern" trifft sie auf Menschen, die Wunder erlebt haben oder die darauf hoffen. Zusammen mit dem Psychologen Leon Windscheid und der katholischen Theologin Carolin Hohmann sucht sie Antworten auf die Frage, was hinter Wundern steckt und warum wir Menschen immer wieder darauf hoffen, dass das scheinbar Unmögliche wahr wird. Der Film ist bereits ab 8.00 Uhr in der ZDFmediathek zu finden.Am Dienstag nach Ostern, 11. April 2023, 22.15 Uhr, zeigt das ZDF "37°: Kirche mal anders". Der Film von Florian Beck und Christian Schnelting stellt "Pastor*innen im Aufbruch" vor. Darunter ist ein weibliches Ehepaar, das mit YouTube arbeitet und eine Onlinegemeinde gründen möchte. In der ZDFmediathek ist der Film schon ab 8.00 Uhr verfügbar.Alle Sendungen werden mit Untertiteln angeboten.