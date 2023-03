Welche Rolle spielt die Windkraft aktuell bei der Energiewende und könnte sie in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen? Was hat sich von politischer Seite getan und wo liegen noch Hürden? Wie sind die Unternehmen aus der Windindustrie aufgestellt? Engpässe in den globalen Lieferketten und verschlechterte Finanzierungsbedingungen durch den Zinsanstieg haben sich eher negativ bemerkbar gemacht...Könnte hier Besserung bevorstehen und wie kann man in Windkraft investieren? Darüber reden David Hartmann, Vontobel, und Martin Pilarczyk von Solactive mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe. Was sich hinter dem Solactive Wind Technology Index verbirgt und wie Produkte mit diesem Basiswert funktionieren, mehr dazu im Video.