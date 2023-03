voestalpine setzt das Dekarbonisierungsprogramm fort hat vom Aufsichtsrat nun ein Investitionsvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro für je ein Elektrolichtbogenofen in Linz und Donawitz abgesegnet bekommen. Der Konzern könnte so bis 2027 zwei Hochöfen durch zwei EAFs ersetzen und damit seine CO2-Emissionen um bis zu 30 Prozent reduzieren. "greentec steel ist in Österreich das größte Klimaschutzprogramm. Wir können damit ab 2027 fünf Prozent der österreichweiten jährlichen CO2-Emissionen einsparen. Um unseren Zeitplan für die Inbetriebnahme der beiden neuen Elektrolichtbogenöfen 2027 in Linz und Donawitz einhalten zu können, müssen wir noch heuer starten", betont Herbert Eibensteiner, CEO der voestalpine ...

