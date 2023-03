Die Zeichen in der Schweizer Photovoltaik-Branche stehen auf Wachstum. Viel Hoffnung wird in die Erzeugung von Winterstrom durch alpine Photovoltaik-Kraftwerke gesetzt. Zudem gibt es neuerdings auch Auktionsrunden für Photovoltaik-Anlagen in der Schweiz, deren erste Ergebnisse auf der 21. Schweizer Photovoltaik-Tagung verkündet wurden.Die 21. Schweizer Photovoltaik-Tagung in Bern stand ganz unter dem Motto der Energiewende und deren Umsetzung, von der Winterstromversorgung bis hin zu Rahmenbedingungen auf nationaler und kantonaler Ebene. In Ihrer Eröffnungsrede betonte Nationalrätin Gabriela Suter, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...