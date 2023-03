FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- CITIGROUP RAISES MARKS & SPENCER TO 'BUY' - PRICE TARGET 175 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SPIRENT PRICE TARGET TO 200 (250) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP RAISES MARKS & SPENCER TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - GOLDMAN CUTS BRITISH LAND TO 'SELL' - PRICE TARGET 370 PENCE - GOLDMAN RAISES MARKS & SPENCER TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 180 PENCE - JEFFERIES CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1805 (1900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PENDRAGON PRICE TARGET TO 28 (25) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 52 (55) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 450 (460) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 27 (28) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES DERWENT LONDON TARGET TO 3000 (2800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES GREAT PORTLAND TARGET TO 640 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SHAFTESBURY TARGET TO 135 (120) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 16,50 (15,50) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS RAISES BALFOUR BEATTY TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 435 (400) PENCE - UBS RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1965 (1950) PENCE - 'BUY'



