Joven Lee (Schroders): Theorie des Dollar-Lächelns

17.03.2023 - Nach der Theorie des Dollar-Lächelns stünde der Greenback vor einer Schwächephase, wenn die USA vor der übrigen Welt in eine Rezession einträten. Wir legen dar, ob wir die Theorie für immer noch gültig halten.

In einem Umfeld wie 2022, als die Inflation das Kommando übernahm und die Geldpolitik normalisiert wurde, können "gute Nachrichten" aus der Wirtschaft "schlechte Nachrichten" für die Finanzmärkte sein.

Bei einer solchen Konstellation können Aktien und Anleihen gleichzeitig Verluste einbringen. Es gibt also weniger Märkte, an denen die Anleger Zuflucht finden. Der US-Dollar kann dann eine einzigartige Rolle spielen. So war es im vergangenen Jahr, als er von steigenden Zinsen und von Wachstumssorgen profitierte.

Was das Jahr 2023 betrifft, so könnte das Wachstum - nicht die Inflation - den Anlegern den Schlaf rauben.

Angesichts dieser Verschiebung der Anlegerschwerpunkte lohnt es sich unseres Erachtens, den großen Gewinner des vergangenen Jahres ins Rampenlicht zu stellen und auf die Rolle des US-Dollars in Portfolios zurückzukommen.

Wir sollten zunächst darauf hinweisen, dass die Entwicklung des US-Dollars im vergangenen Jahr ein Phänomen widerspiegelt, das als "Dollar-Lächeln" bekannt ist.

Dieses vor 20 Jahren von Stephen Li Jen entdeckte Phänomen besteht darin, dass sich der US-Dollar in zwei extrem unterschiedlichen Szenarien besser entwickelt als andere Währungen:

Wenn die US-Wirtschaft stark ist und an den Märkten Optimismus herrscht Wenn sich die Weltwirtschaft schlecht entwickelt und die Risikobereitschaft gering ist

Erfahren Sie mehr im vollständigen Artikel "Theorie des Dollar-Lächelns" .

Autor*innen: Caroline Houdril und Joven Lee