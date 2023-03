Tesla-CEO Elon Musk hat sich am Montagabend auf Twitter zur Bankenkrise zu Wort gemeldet. In seinen Tweets schlägt er im Grunde einen Zwei-Punkte-Plan vor, um die Bankenturbulenzen zu beheben. Sein Lösungsansatz hört sich einfach an: Senkung der Zinssätze und Garantien für nicht versicherte Einlagen.

