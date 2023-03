Jerome Powell habe "versagt" und sollte nicht Vorsitzender der Federal Reserve sein. Das hat Senatorin Elizabeth Warren am Sonntag in einem Interview mit dem Fernsehsender NBC gesagt, in dem sie Powell scharf kritisierte. Er habe in der Geldpolitik und bei der Regulierung versagt. Warren hatte am Wochenende eine Untersuchung der jüngsten Bankenpleiten gefordert.Von Jack DentonBarron'sÜbersetzung: Stefanie KonradDie Senatorin von Massachusetts ist Mitglied im Bankenausschuss des Senats. Im Interview ...

Den vollständigen Artikel lesen ...