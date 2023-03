General Motors will sein Geschäft mit autonomen Fahrzeugen ausbauen. Der Autohersteller ist überzeugt, dass autonomes Fahren entscheidend für seine Zukunft ist. GMs selbstfahrender Taxidienst Cruise hat beantragt, seine Fahrzeuge in Kalifornien zu testen. Cruise hat bereits seit 2020 eine Genehmigung für den fahrerlosen Transport in San Francisco.Von Al RootBarron'sÜbersetzung: Laura Markus"Dieser Antrag bedeutet zwar keine unmittelbare Änderung unserer Test- oder Betriebsabläufe, aber wir hoffen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...