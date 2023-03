EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

EcoGraf Limited: Recyceltes Anodenmaterial von SungEel HiTech im Leistungstest



22.03.2023

Die Leistung von Lithium-Ionen-Batteriezellen unterstützt das Recycling von Produktionsanoden Das diversifizierte Unternehmen für Batterieanodenmaterialien EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF) freut sich bekannt zu geben, welche elektrochemische Leistung seine HF-freie EcoGraf-Reinigung einer Lithium-Ionen-Anodenzellen-Produktionsschrottprobe von SungEel Hitech Co. Ltd (SungEel) (KOSDAQ: 365340) im Ergebnis liefert. Das elektrochemische Ergebnis ist ein positiver Erfolg, die Tests belegen, dass die elektrochemische Leistung des HFfree-Recyclinggraphits von EcoGraf mit 99,98 % Kohlenstoffgehalt mit der des brandneuen kommerziellen natürlichen Anodengraphits übereinstimmt, was den kürzlich bekannt gegebenen Ergebnissen des deutschen Forschungsinstituts entspricht (siehe Meldung vom 14. Juni 2022). Die Leistung des recycelten Anodenmaterials wurde in einer 2032-Knopfzelle mit einer reversiblen Kapazität von 361,1 mAh/g bewertet, die im dritten Zyklus erreicht wurde. SungEel ist eine der größten Recycling-Gruppen für Lithium-Ionen-Batterien in Asien und wird seit Juli 2022 an der südkoreanischen KOSDAQ-Börse notiert. SungEel hat kürzlich eine Partnerschaft mit SK Innovation und den Ausbau von Anlagen in den USA und Europa angekündigt (siehe www.sungeelht.com). EcoGraf unterstützt SungEel dabei, ein maßgeschneidertes Hf-freies Anodenrecyclingverfahren von EcoGraf in die geplanten neuen südkoreanischen und europäischen Recyclinganlagen einzubauen, um die umweltfreundlichen Verfahren von SungEel zu unterstützen und eine umfassende Recyclinglösung für Lithium-Ionen-Batterien anzubieten. Eine kürzlich durchgeführte unabhängige ISO-Ökobilanz, die die voraussichtlichen Umweltauswirkungen bewertet, hat gezeigt, dass das HF-freie Anodenrecycling von Lithium-Ionen-Batterieanoden durch EcoGraf einen erheblichen Nutzen für die Umwelt hat. Dies ist eine Schlüsselanforderung für die weltweiten Batterie- und Elektrofahrzeughersteller (siehe Meldung vom 21. Oktober 2022). Im Vergleich zu synthetischem Graphit, der derzeit die Hauptkomponente der Anode darstellt, ist hier der CO 2 -Fußabdruck nahezu bei Null bzw. "CO 2 -frei". Diese Ergebnisse werden zusammen mit weiteren Testarbeiten zu einer Entscheidung über die gemeinsame Entwicklung einer Anoden-Recycling-Pilotanlage beitragen, für die das Engineering im Frühstadium bereits abgeschlossen ist (siehe Meldung vom 16. August 2021). Es besteht auch die Möglichkeit, den Einsatz von recyceltem Anodenmaterial in Lithium-Ionen-Batterien zu unterstützen, indem das Material mit dem hochreinen Epanko-Batterieanodenmaterial von EcoGraf gemischt wird. Die Beimischung von Epanko-Graphit im Anodenrecyclingmarkt ist eine bedeutende Gelegenheit, das Wertangebot seiner vertikal integrierten Batterieanodenmaterialien zu verbessern. Der Produktionsanodenschrott stammt von einem führenden koreanischen Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriezellen. SungEel geht davon aus, dass dieses Material mit der Einführung von Elektrofahrzeugen erheblich zunehmen wird. Das Unternehmen nimmt erfreut zur Kenntnis, dass die koreanische Regierung Pläne angekündigt hat, die Versorgungsabhängigkeit bei kritischen Mineralien, zu denen auch Graphit gehört, von einigen wenigen Ländern von derzeit 80 % bis 2030 auf 50 % zu senken, und zwar im Rahmen von Strategien zur Stabilisierung der Versorgungskette, die vom Minister für Handel, Industrie und Energie, Lee Chang-yang [1] angekündigt wurden. Dies wurde bei einem kürzlichen Besuch der westaustralischen und der australischen Regierung in Seoul erörtert. Paul Yum, Vizepräsident von SungEel, erklärte: "Das Ergebnis ist sehr positiv und unterstützt das umweltfreundliche Recyclinggeschäft von SungEel und die Strategie ‚endliche Ressourcen zu unendlichen Ressourcen'".



[1] http://english.motie.go.kr/en/pc/pressreleases/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=1212&bbs_cd_n=2¤tPage=17&search_key_n=&search_val_v=&cate_n= Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Abbildungen und Fotos. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



