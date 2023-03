Das Angebot von IQM richtet sich auch an Menschen ohne Quantencomputer-Vorwissen

Ziel ist, Potenziale und Limitierungen der Technologie in der Breite verständlicher zu machen

Ein Quanten-Technologievorsprung für Europa ist nur möglich mit breiter Bildung

IQM Quantum Computers (IQM), der führende europäische Hersteller von Quantencomputern, startet mit der IQM Academy ein umfassendes und kostenloses Online-Bildungsangebot zum Thema Quantentechnologie. Die Akademie bietet auch Menschen ohne Vorkenntnisse einen schnellen und interaktiven Einstieg in die Thematik. Sie richtet sich explizit nicht nur an Expert*innen, sondern soll zum Beispiel auch Berichterstatter*innen oder Studierenden den Zugang zum Thema erleichtern.

"Wir freuen uns sehr über den Start dieser Initiative", sagt Jan Goetz, CEO von IQM. "Sie ist Teil unserer Bemühungen, allen Menschen unabhängig von ihren Vorkenntnissen Wissen über Quantencomputer zu vermitteln. Jeder kann von überall auf der Welt online auf den Kurs zugreifen und die Grundlagen von Quantencomputern erlernen, mit Übungen zum Selbststudium und unter Anleitung unserer erstklassigen Quantenexpert*innen."

Die möglichen Anwendungsfelder der Quantentechnologie reichen von der Entwicklung neuer Materialien über neue medizinische Entdeckungen bis hin zum Management deutlich komplexerer Systeme als bisher üblich, zum Beispiel in der Logistik.

"Ein Quanten-Technologievorsprung in Europa ist möglich, aber nur mit einer entsprechenden Ausbildung in der Breite", sagt Jan Goetz. Am Mittwoch spricht er auf den ersten European Innovation Days in Silicon Valley, San Francisco, ausführlicher über die IQM Academy und erläutert, was die Europäische Union aktuell für Startups attraktiv macht.

Laut einem Bericht des Weltwirtschaftsforum 2022 ist es entscheidend für die Zukunft der Technologie, so früh wie möglich mit der Ausbildung zukünftiger Quanten-Expert*innen zu beginnen. Ein Fokus auf Quanten-Bildung schon in der Schule ist deshalb entscheidend, ergänzt von Angeboten und Programmen aus der Wirtschaft. IQM arbeitet bereits seit 2020 mit Universitäten und Industriepartnern an verschiedenen Angeboten im Bereich der Quantenphysik, etwa Hackathons oder spezialisierten Trainings.

"Das Potenzial der Quantentechnologie ist riesig, aber es gibt auch viele Fehleinschätzungen", sagt Jan Goetz. "Wir wollen in Europa und weltweit die Entwicklung der Quantentechnologie vorantreiben. Dazu gehört auch, dass wir Menschen dabei helfen wollen, ein realistisches Verständnis der Technologie zu entwickeln."

Die IQM Academy ist ab sofort kostenlos für Mobil- und Desktopgeräte verfügbar unter https://academy.meetiqm.com/.

Über IQM Quantum Computers

IQM ist der paneuropäische Marktführer im Bau von Quantencomputern. IQM bietet Supercomputing-Rechenzentren, Laboren und Unternehmen die Installation von Quantenrechnern vor Ort an und erlaubt vollen Zugriff auf die Hardware. Für Industriekunden arbeitet IQM an einem Quantenvorteil durch einen einzigartigen anwendungsspezifischen Co-Design-Ansatz. IQM baut zusammen mit dem gemeinnützigen Technischen Forschungszentrum Finnland (VTT), die größte Organisation für Auftragsforschung in Nordeuropa, den ersten kommerziellen 54-Qubit-Quantencomputer in Finnland. Das von IQM geleitete Konsortium Q-Exa baut einen Quantencomputer in Deutschland. Dieser Computer wird in einen High-Performance-Supercomputer integriert werden, um dessen Forschungsleistung zu beschleunigen. IQM beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter*innen und hat Büros in München, Paris, Madrid und Espoo.

