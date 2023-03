Erfurt (ots) -Leere Klassenkasse? Bei "KiKA LIVE" (KiKA) haben Schulklassen die Chance auf 1.000 Euro. Alles, was es dafür braucht: Wissen, Teamgeist und ein bisschen Glück. KiKA zeigt "KiKA LIVE - Reich in die Pause" vom 27. bis 30. März 2023 um 20:00 Uhr sowie auf kika-live.de und im KiKA-Player.In zehn Minuten die Klassenkasse mit 1.000 Euro füllen? Das könnten die Klassen 7b und 7c des Gutenberg-Gymnasiums in Mainz schaffen. Denn kurz vor der Pause stürmen das "KiKA LIVE"-Moderationsduo Sarah und Ben den Klassenraum und fordern die Schüler*innen zu einem Quiz heraus. Wer behält bei der Mathe-Flüsterpost einen kühlen Kopf? Wie alt ist Billie Eilish? Weiß jemand, wieviel eine Banane wiegt? Auch die Klassen 7b und 7d der Oranienschule in Wiesbaden haben nur wenig Zeit, um sich bis zur Pause das Preisgeld zu erspielen. Rechtschreibung unter Zeitdruck, Wissen in Musik, Sport und Nichtlachen gegen Sarah. Wie viele Fragen beantworten sie richtig?Das Trend-, Star- und Lifestyle-Reportage-Format "KiKA LIVE" (KiKA) ist montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr bei KiKA sowie jederzeit auf kika-live.de (https://www.kika.de/kika-live/kika-live-100) und im KiKA-Player zu sehen. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.Weitere Informationen zu "KiKA LIVE" stehen unter kommunikation.kika.de bereit.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5469658