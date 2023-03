DJ Lane: EZB erhöht Zinsen nach Ende der Turbulenzen weiter

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen weiter erhöhen, wenn sich die gegenwärtige Unsicherheit an den Finanzmärkten legen und das Szenario der jüngsten EZB-Stabsprojektionen bewahrheiten sollte. "Darüber gibt es überhaupt keine Verwirrung", sagte Lane bei der Konferenz "The ECB and its Watchers" in Frankfurt. Das sei nach der jüngsten EZB-Ratssitzung kommuniziert worden und das hätten später auch andere EZB-Offizielle gesagt. "Es kann gut sein, dass sich das in drei Wochen als ein makroökonomisches Non-Event erweist", sagte Lane.

March 22, 2023 06:59 ET (10:59 GMT)

