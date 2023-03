Die Vereinbarung gilt für den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und Großbritannien

Pharmanovia übernimmt die Rechte von Consilient Health und alle zukünftigen europäischen kommerziellen Rechte für pädiatrische Indikationen, die sich aus der Detect-Studie ergeben

Die Vereinbarung ergänzt das bestehende Endokrinologie-Portfolio

Pharmanovia, ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen, das neuartige Arzneimittel vermarktet und den Lebenszyklus etablierter Arzneimittel wiederbelebt, verlängert und erweitert, hat heute die Erweiterung seines Endokrinologie-Portfolios durch eine neue Lizenzvereinbarung für GHRYVELIN (Macimorelin) bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um ein neuartiges Arzneimittel zur Diagnose von Wachstumshormonmangel bei Erwachsenen (AGHD) von Aeterna Zentaris.

Im Rahmen dieser Vereinbarung erhält Pharmanovia die exklusiven Vermarktungsrechte für Großbritannien und den EWR.

AGHD ist eine seltene und schwerwiegende Erkrankung, von der 2 bis 3 von 10.000 Menschen betroffen sind und die ein erhebliches Risiko für Morbidität und eingeschränkte Lebensqualität birgt. Die Erkrankung ist nicht ausreichend diagnostiziert und wird bei Patienten häufig übersehen.1

Sie zeichnet sich durch eine Reihe unterschiedlicher und allgemeiner Symptome aus, wie z. B. vermindertes Energieniveau, veränderte Körperzusammensetzung, Osteoporose (verminderte Knochenmineraldichte), verminderte Muskelkraft, Lipidanomalien wie erhöhtes LDL-Cholesterin, Insulinresistenz und beeinträchtigte Herzfunktion.2

Dr. James Burt, CEO von Pharmanovia, kommentierte: "Die Endokrinologie ist der größte unserer vier Kerntherapiebereiche, und die Einlizenzierung dieses wichtigen neuen Medikaments die zweite Einlizenzierung eines neuen Medikaments innerhalb von fast ebenso vielen Wochen spricht für unsere Fähigkeit, neue, ergänzende Produkte in den von uns unterstützten Therapiebereichen einzulizenzieren."

"Wir sind bestens aufgestellt, um das Know-how und die Plattform zu nutzen, die wir durch unsere derzeitige Arbeit im Bereich der Endokrinologie aufgebaut haben, und auf diese Weise sicherzustellen, dass mehr Patienten die Diagnose erhalten, die sie für diese seltene und ernste Erkrankung benötigen. Darüber hinaus bietet die heute angekündigte Vereinbarung die seltene Gelegenheit, ein Medikament einzulizenzieren, das natürliche Synergien mit einem der wichtigsten Wachstumsprodukte in unserem derzeitigen Portfolio aufweist."

Dr. Klaus Paulini, CEO von Aeterna Zentaris, ergänzte: "Pharmanovia verfügt über Fachwissen bei der Vermarktung von diagnostischen Testlösungen in Kombination mit einer etablierten Präsenz in der Endokrinologie in ganz Europa, sodass diese Partnerschaft eine natürliche Wahl war. Wir freuen uns darauf, ihr Wissen zu nutzen, um sicherzustellen, dass mehr Patienten von einer verbesserten Testerfahrung und einer Reduzierung unnötiger Behandlungen profitieren."

Über Pharmanovia

Pharmanovia ist ein globales Unternehmen mit Schwerpunkt auf Lifecycle-Management im Gesundheitswesen. Unser Ziel ist es, Medikamente zukunftstauglich zu machen, um das Leben von Patienten weltweit zu verbessern.

Dies erreichen wir, indem wir sowohl durch interne Entwicklung als auch durch strategische Partnerschaften bewährte Arzneimittel neu entdecken, wiederverwenden oder überarbeiten, um die Behandlungsergebnisse und das Patientenerlebnis zu verbessern.

Mit einem vielfältigen und wachsenden Team in weltweit mehr als 160 Ländern liefern wir qualitativ hochwertige, ethisch vertretbare und nachhaltige Lösungen in unseren vier wichtigen Therapiebereichen: Endokrinologie, Neurologie, Herz-Kreislauf und Onkologie.

Über Aeterna Zentaris

Aeterna Zentaris, ein biopharmazeutisches Spezialunternehmen, entwickelt und vermarktet ein breit gefächertes Portfolio an pharmazeutischen und diagnostischen Produkten, die auf Bereiche mit erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf ausgerichtet sind. Das Hauptprodukt des Unternehmens, Macimorelin (Macrilen; Ghryvelin®), ist der erste und einzige von der FDA und der Europäischen Kommission zugelassene orale Test für die Diagnose von Wachstumshormonmangel bei Erwachsenen (AGHD). Das Unternehmen nutzt den klinischen Erfolg und das überzeugende Sicherheitsprofil von Macimorelin, um es in Zusammenarbeit mit Novo Nordisk für die Diagnose des kindlichen Wachstumshormonmangels (CGHD) zu entwickeln, ein Bereich, in dem erheblicher ungedeckter Bedarf besteht.

Über Macimorelin

Macimorelin wird in Großbritannien und im Europäischen Wirtschaftsraum unter dem MarkennamenGHRYVELIN(Macimorelin) vermarktet.

Der Ghrelin-Agonist GHRYVELINist ein oral wirksames kleines Molekül, das die Sekretion von Wachstumshormonen aus der Hypophyse stimuliert. Der stimulierte Wachstumshormonspiegel wird in Blutproben nach oraler Verabreichung von GHRYVELIN zur Beurteilung von AGHD gemessen. Die Marktzulassung von GHRYVELINwurde 2019 auf der Grundlage von Phase-III-Daten erteilt, die zeigen, dass oral verabreichtes Macimorelin eine mit dem Standard-Insulintoleranztest (ITT)4 vergleichbare Genauigkeit bietet, aber im Vergleich zum ITT ein günstigeres Sicherheitsprofil aufweist. Oral eingenommenes GHRYVELIN reduziert auch falsch-positive Testergebnisse und hilft, unnötige Behandlungen von Patienten zu vermeiden.3

