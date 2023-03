DJ Kroatien jetzt 20. Mitglied des Europäischen Stabilitätsmechanismus

FRANKFURT (Dow Jones)--Kroatien ist an diesem Mittwoch mit dem Inkrafttreten des ESM-Vertrags für das Land zum 20. Mitglied des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) geworden. Der Beitritt folgt auf die Einführung des Euro am 1. Januar 2023, so das ESM.

"Mit diesem Beitritt vervollständigt Kroatien seine Integration in den Euroraum und wird Teil eines finanziellen Sicherheitsnetzes mit einer Schlagkraft von 500 Milliarden Euro", sagte der geschäftsführende ESM-Direktor Pierre Gramegna.

Der ESM wurde 2012 ins Leben gerufen, "um die Architektur der Währungsunion zu vervollständigen und ihre Finanzstabilität zu gewährleisten, was das Kernstück seines Mandats ist". Als ESM-Mitglied wird Kroatien im Gouverneursrat, dem höchsten Entscheidungsgremium des ESM, vertreten sein, in dem die Finanzminister aller Euro-Länder sitzen. Das Land wird auch im Direktorium vertreten sein, das vom geschäftsführenden Direktor des ESM geleitet wird und die laufenden Geschäfte des ESM überwacht.

Kroatien hat 3,7 Milliarden Euro des ESM-Kapitalstocks gezeichnet und leistet einen ersten Beitrag von 422,29 Millionen Euro zum eingezahlten Kapital des ESM, das die vom ESM ausgegebenen Anleihen und Wechsel unterlegt, heißt es in der Mitteilung des ESM.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/smh/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2023 07:29 ET (11:29 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.