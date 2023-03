München (ots) -Zum Wochenauftakt treten zwei gestandene Schauspieler gegeneinander zum Rateduell an: Florian Martens, der gerade für neue Folgen der Reihe "Ein starkes Team" mit seiner berühmten Pudelmütze vor der Kamera steht, und der Charakterdarsteller André Hennicke, der schon in so manchem Krimi den Bösewicht spielte.Am Dienstag treffen sich der Schauspieler Daniel Donskoy, der u. a. in zahlreichen "Tatorten" zu sehen war, und sein Kollege Daniel Sträßer, der seit 2019 den "Hauptkommissar Adam Schürk" im "Tatort" aus Saarbrücken verkörpert. Das einzig sichere bei dieser Paarung: Am Ende wird der Sieger garantiert Daniel heißen.Zwei Tage bevor sein neues Album "April" erscheint, legt der Sänger Tim Bendzko am Mittwoch einen Quizstopp im "Wer weiß denn sowas?"-Studio ein. Dort tritt er gegen die deutsche Popsängerin Leony, die mit ihrem Debütalbum im Mai 2023 auf Tour gehen wird, zum Rateduell an.Am Donnerstag hat Moderator Kai Pflaume ein ganz besonderes Ehepaar in seine Show eingeladen: Schauspieler, Kinderbuchautor und Redner Samuel Koch und seine Ehefrau, Schauspielerin und Sängerin Sarah Koch. Beide werdendie in diesem Jahr gemeinsam mit dem Live-Programm "Schwerelos" auf Tour sein. Bevor es los geht, treten beide gegeneinander zum fröhlichen Wettraten an.Zum Wochenausklang grübeln die beiden Schauspiellegenden Uschi Glas und Gaby Dohm mit viel Spaß und der Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton über verblüffende Antworten auf Fragen wie diese:Welches dieser Gemüse hat durchschnittlich den höchsten Wassergehalt?a) Süßkartoffelb) Staudenselleriec) KarotteDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 27. bis 31. März 2023 im Überblick:Montag, 27. März - Florian Martens und André HennickeDienstag, 28. März - Daniel Donskoy und Daniel SträßerMittwoch, 29. März - Tim Bendzko und LeonyDonnerstag, 30. März - Samuel Koch und Sarah KochFreitag, 31. März - Uschi Glas und Gaby DohmWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fquiz-app&data=05%7C01%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7Cb56337f2f4a449d1173d08db2ac306e9%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638150789353602678%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Twogbu9eCb6R9LA3Eh0eFUZucnNYyZoYmCkruhmf%2F04%3D&reserved=0) kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fwer-weiss-denn-sowas&data=05%7C01%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7Cb56337f2f4a449d1173d08db2ac306e9%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638150789353602678%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JLgkYT4Dx8vmhyI9qclrYBsPXiAbmh%2FfNucP5IP8V8s%3D&reserved=0)Pressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5469713