Das Berliner Start-up will mit dem frischen Kapital sein Geschäft weiter ausbauen und auch stärker Photovoltaik-Anlagen im europäischen Ausland ins Visier nehmen. An der kürzlich abgeschlossenen Finanzierungsrunde beteiligten sich alle Bestandsinvestoren und dazu Point Nine Capital, das nun neuer Hauptinvestor bei Ampere Cloud ist.Ampere Cloud hat über eine erfolgreich abgeschlossene Serie-A-Finanzierungsrunde insgesamt fünf Millionen Euro an frischem Kapital eingesammelt. "Wir sind sehr glücklich, dass es so gut funktioniert hat. Aktuell sind Investoren doch sehr zurückhaltend und im Zuge der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...