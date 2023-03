Frankfurt am Main (ots) -Der diesjährige F.A.Z.-Kongress wartet mit einem spannenden Programm auf. Unter dem Motto "Perspektiven in Krisenzeiten" lädt die Frankfurter Allgemeine Zeitung zum vierten Mal hochkarätige Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur zum Gespräch.Am 31. März findet zum vierten Mal in Folge der F.A.Z.-Kongress "Zwischen den Zeilen" statt. In diesem Jahr steht der Kongress, der live auf dem Campus Westend der Goethe-Universität stattfindet und digital übertragen wird, unter dem Leitmotto "Perspektiven in Krisenzeiten". Herausgeber und Redakteurinnen und Redakteure der F.A.Z. sprechen mit prominenten Gästen über gesellschaftliche, kulturelle und ökonomische Aussichten in Zeiten von Inflation, Energiekrise und Ukraine-Krieg: Wie kommt Deutschland mit der Zeitenwende zurecht? Wie sieht die Zukunft unseres Wirtschafts- und Finanzsystems aus? Wie sichern wir unsere Lebensweise und unseren Wohlstand? Welche technologischen Herausforderungen verändern unser Leben? Was setzen wir dem Klimawandel entgegen?Erstmalig findet in diesem Jahr auch das F.A.Z.-Podcast-Festival auf dem Kongress statt. Beliebte Podcasts wie Digitec, Beruf & Chance, Bücher oder Finanzen & Immobilien haben hochkarätige Gäste zum Livegespräch eingeladen. Die Gespräche sind im Anschluss als Podcast Episoden verfügbar.Das vollständige Tagesprogramm mit Vorträgen, Diskussionen und Podcast-Aufzeichnungen ist unter https://www.fazkongress.de/programm/ abrufbar. Das Programm beginnt um 9.15 Uhr und endet um 17.30 Uhr.Zu den diesjährigen Gesprächspartnern zählen unter anderen:- Olaf Scholz, Bundeskanzler- Jean Asselborn, Minister für auswärtige und europäische Angelegenheiten & Minister für Immigration und Asyl von Luxemburg- Boris Rhein, Hessischer Ministerpräsident- Prof. Dr. Katrin Böhning-Gaese, Direktorin Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum und Professorin Goethe-Universität- Margarita Broich, Film- und Theaterschauspielerin- Prof. Dr. Veronika Grimm, Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung- Sebastian Kurz, ehemaliger Bundeskanzler der Republik Österreich und Unternehmer- Leyla Piedayesh, Gründerin & Kreativchefin lala Berlin- Harald Schmidt, SchauspielerDer F.A.Z.-Kongress richtet sich an Abonnentinnen und Abonnenten, Leserinnen und Leser sowie an alle Medieninteressierten in ganz Deutschland. Anmelden können sich Interessierte direkt über www.fazkongress.de (https://fazkongress.de/). Ein Präsenzticket kostet regulär 199 Euro. Abonnentinnen und Abonnenten erhalten das Ticket für 99 Euro. Leserinnen und Leser unter 35 Jahren können ein vergünstigtes Ticket zum Preis von 59 Euro bekommen.Als Pressevertreter können Sie sich hier (https://fazbm.eventsair.com/der-faz-kongress/anmeldung-presse/Site/Register) bis 24. März akkreditieren. Die Kapazitäten sind begrenzt. Die F.A.Z. behält sich die Entscheidung über eine Akkreditierung vor. Für das Panel mit Bundeskanzler Olaf Scholz müssen Pressevertreter bis spätestens 15.00 Uhr vor Ort sein.Pressekontakt:Marija JovanovicSenior Referentin UnternehmenskommunikationFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon: +49 69 75 91-1701E-Mail: m.jovanovic@faz.dewww.frankfurterallgemeine.dewww.faz.netOriginal-Content von: FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33296/5469740