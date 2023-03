Das Unternehmen hat sechs der elf vollständig finanzierten Bohrlöcher niedergebracht, die für die Phase I geplant und genehmigt sind; dabei wurden in der Formation Siebert mehr als 86% der Gesamtbohrlänge niedergebracht.

Obwohl auf fast 1.000 Fuß gebohrt wurde, stieß Pan American nicht auf den Grund der Formation Siebert, die lokal gezeigt hat, dass sie Lithiumgehalte beherbergt.

22. März 2023 - Calgary AB / IRW-Press / - Pan American Energy Corp. (das "Unternehmen" oder "Pan American") (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) gibt bekannt, dass das Unternehmen und seine Auftragnehmer ("Auftragnehmer"), KB Drilling ("KB") und RESPEC Consulting Inc. ("RESPEC") insgesamt auf 3297,50 Fuß zusammenhängendes, potenziell lithiumführendes Tongestein und Sedimenteinheiten bei sechs (6) der elf (11) Bohrlöcher des finanzierten Bohrprogramms gestoßen sind. Das Unternehmen hat die Genehmigung für insgesamt zweiundzwanzig Bohrlöcher bis zu einer maximalen Tiefe von 1.000 Fuß pro Bohrloch.

Das Unternehmen schloss das sechste (6) Bohrloch, HL020, am 19. März 2023 ab. Es wurde bis zu einer Gesamttiefe von 598 Fuß niedergebracht. Von der bisherigen Gesamtbohrlänge wurden sechsundachtzig (86) Prozent (%) in der Formation Siebert niedergebracht, bei der durch benachbarte Projekte bestätigt wurde, dass sie erhebliche Lithiumgehalte in zahlreichen Horizonten enthält. Das Unternehmen und seine Auftragnehmer haben die Bohranlage mobilisiert und mit der Bohrung beim siebten (7) Bohrloch, HL018, begonnen, das im Zentrum der nördlichen Grenze des Konzessionsgebiets neben American Battery Technology Corps ("ABTC") südlicher Grenze von Tonopah Flats liegt. Bislang ist das Unternehmen nicht auf Grundgestein oder den Grund der Formation Siebert gestoßen, sodass bei Anschlussbohrprogrammen tiefere Bohrungen erfolgen können.

Jason Latkowcer, Chief Executive Officer von Pan American, sagte: "Wir freuen uns sehr über die bisherigen Ergebnisse unseres Bohrprogramms und sind durch die visuelle Erfassung und die Interpretation des Bohrkerns durch unsere Geologen sehr optimistisch. Mit jedem Bohrloch beobachten wir eine zunehmende Mächtigkeit des potenziell lithiumführenden Tongesteins, da wir immer weiter näher in das voraussichtliche Zentrum des Ablagerungsbeckens vorstoßen. Da wir bislang nicht auf den Grund der Formation Siebert gestoßen sind, glauben wir, dass es eine hervorragende Gelegenheit zur Erweiterung des Programms in anschließenden Explorationsphasen gibt. Die Analyseergebnisse stehen noch aus und werden bei der Quantifizierung und Überprüfung des von uns angenommenen Potenzials des Projekts helfen. Wir freuen uns, unserem Ziel, das Lithiumpotenzial auf unserem Konzessionsgebiet zu definieren, immer näher zu kommen."

Abbildung 1: Bohr-Tracker

Abbildung 2: Bohrkern aus Bohrloch HL020

Abbildung 3: Bohrkern aus Bohrloch HL022

Abbildung 4: Yohaly Mwamba, Projektgeologe von RESPEC, protokolliert den Bohrkern von HL010

Qualifizierte Person

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Tabetha Stirrett, P.Geo, die gemäß NI 43-101 als qualifizierte Person gilt, überprüft.

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) ist ein Explorationsunternehmen, das sich insbesondere auf die Akquisition, Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten in Nordamerika konzentriert, die Batteriemetalle enthalten.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Green Energy im Paradox Basin, Utah, USA. Das Unternehmen hat ferner eine Konzessions-Optionsvereinbarung mit Horizon Lithium LLC mit dem Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Horizon Lithiumprojekt abgeschlossen, das im Clayton Valley - Lithiumgürtel Tonopah, Nevada, USA, liegt.

Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung in Kanada mit Magabra Resources mit dem Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 90 % an dem bohrbereiten Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora, Ontario, abgeschlossen.

Im Namen des Board of Directors

Jason Latkowcer

CEO & Director

Kontakt

Tel: (587) 885-5970

E-Mail: info@panam-energy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftiger Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf das geplante Bohr- und Probenahmeprogramm des Unternehmens beziehen, einschließlich des Datums, an dem das Unternehmen voraussichtlich seine Pläne für die erste Phase bekannt geben wird, des Umfangs der Bohrungen, die in diesem Programm enthalten sein werden, und des vorgeschlagenen Standorts der Exploration, die im Rahmen des Programms durchgeführt wird, sowie der potenziellen Vermarktung des Grundstücks.

Um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Prognosen bzw. Projektionen zu erstellen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren herangezogen, einschließlich der Annahme, dass das Unternehmen bei der Kommerzialisierung des Grundstücks erfolgreich sein wird und dass das Unternehmen sein geplantes Bohr- und Probenahmeprogramm im Rahmen des Zeitplans und der Parameter durchführen wird, die derzeit erwartet werden. Diese Annahmen und Faktoren beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Unternehmensmanagements beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbunden sind, einschließlich Risiken in Bezug auf Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition von Plänen, die Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts schließen lassen, sowie die Tatsache, dass die Mineralexploration erfolglos bleiben oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen kann, einschließlich der Einrichtung eines kommerziellen Bergbaubetriebs. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

