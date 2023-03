In Paris haben erneut Tausende gegen die beschlossene Rentenreform der Regierung demonstriert. Demonstranten versammelten sich am Dienstagabend am Place de la République. Medien berichteten von einer aufgeheizten Stimmung. Die Polizei sagte der Zeitung "Le Parisien", Demonstrierende hätten Einsatzkr...

Den vollständigen Artikel lesen ...