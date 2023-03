DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Wirtschaftsweise heben Konjunkturprognose für 2023 an

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) erwartet ein Wachstum des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,2 Prozent im Jahr 2023 und von 1,3 Prozent im kommenden Jahr. Damit hoben die fünf Wirtschaftsweisen ihre Prognose für dieses Jahr an, nachdem sie im vergangenen November noch einen Rückgang des BIP um 0,2 Prozent vorhergesagt hatten. "Der kurzfristige Ausblick auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hat sich gegenüber dem Herbst 2022 leicht verbessert, die Lage bleibt aber angespannt", erklärten sie. "Die hohe Inflation stellt in diesem Jahr weiterhin eine große Belastung für die Konjunktur dar."

Lagarde: Kein Zielkonflikt zwischen Preis- und Finanzstabilität

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde bei der Verfolgung ihres Inflationsziels nicht durch Erwägungen in Bezug auf die Finanzstabilität beeinträchtigt. "Es gibt keinen Zielkonflikt zwischen Preisstabilität und Finanzstabilität", sagte Lagarde bei der Konferenz "The ECB and its Watchers" in Frankfurt und fügte hinzu: "Wir verfügen über zahlreiche Instrumente, um das Finanzsystem bei Bedarf mit Liquidität zu versorgen und die reibungslose Übertragung der Geldpolitik zu gewährleisten." Der unterliegende Preisdruck sei weiterhin hoch.

Lane: EZB erhöht Zinsen nach Ende der Turbulenzen weiter

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen weiter erhöhen, wenn sich die gegenwärtige Unsicherheit an den Finanzmärkten legen und das Szenario der jüngsten EZB-Stabsprojektionen bewahrheiten sollte. "Darüber gibt es überhaupt keine Verwirrung", sagte Lane bei der Konferenz "The ECB and its Watchers" in Frankfurt. Das sei nach der jüngsten EZB-Ratssitzung kommuniziert worden und das hätten später auch andere EZB-Offizielle gesagt. "Es kann gut sein, dass sich das in drei Wochen als ein makroökonomisches Non-Event erweist", sagte Lane.

EU will "Greenwashing" bei Verbraucherprodukten unterbinden

Die Europäische Kommission hat Vorschläge vorgelegt, die letztlich von Unternehmen verlangen, Umwelt- und Nachhaltigkeitsaussagen bei ihren Verbraucherprodukten mit wissenschaftlichen Beweisen zu untermauern. Dies ist Teil eines breit angelegten Regulierungsvorstoßes, der - wie ähnliche Bemühungen im Technologiebereich - Präzedenzfälle für Unternehmensregeln in anderen Ländern schaffen könnte. Die Kommission schlug eine Gesetzgebung vor, die auf das abzielt, was Kritiker allgemein als "Greenwashing" bezeichnen. Dies betrifft umweltfreundliche Kennzeichnungen, wie z.B. die Behauptung, dass ein Produkt aus recyceltem Material oder CO2-neutral hergestellt wurde.

Euroraum-Leistungsbilanz im Januar mit höherem Überschuss

Die Leistungsbilanz des Euroraums hat im Januar einen gestiegenen Überschuss ausgewiesen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 17 (Dezember: 13) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 11 (6) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 253 (247) Milliarden Euro und die Importe auf 241 (240) Milliarden Euro zunahmen. Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 14 (15) Milliarden Euro positiv. In der Bilanz der Primäreinkommen ergab sich ein positiver Saldo von 1 (5) Milliarden Euro. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ, und zwar mit 9 (13) Milliarden Euro.

Verdi-Chef Werneke kündigt hartes Vorgehen im Tarifstreit an

Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke kündigt in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit ein hartes Vorgehen seiner Gewerkschaft in den laufenden Tarifkonflikten an. "Das ist noch nicht das große Besteck. Ich würde sagen, wir haben gerade mal Messer und Gabel rausgeholt", sagte Werneke zur Kritik der Arbeitgeber, die Warnstreiks seien maßlos. Bislang habe es nur Warnstreiks gegeben, bei denen die Verdi-Mitglieder einzelne Tage auf die Straße gingen. "Das ist weit weg von einem unbefristeten Streik", so Wernecke. Im öffentlichen Dienst steht am 27. März die dritte und letzte Verhandlungsrunde an. Scheitert sie, könnte es unbefristete Streiks geben.

DIHK sieht wegen Risikofaktoren für 2003 nur Null-Wachstum

Die deutsche Wirtschaft wird nach Ansicht der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) aktuell von hohen Energiepreisen, steigenden Zinsen, einer schwächelnden globalen Nachfrage und dem Fachkräftemangel geschwächt. Daher ist laut DIHK für das laufende Jahr lediglich ein Null-Wachstum der Wirtschaftsleistung zu erwarten. Im Februar hatte der DIHK eine "rote Null" bim Wachstum erwartet. Zuvor hatte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) für 2023 ein Wachstum des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,2 Prozent prognostiziert.

IMK erwartet 2023 für Deutschland nahezu Wachstumsstillstand

Der Chef des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien, erwartet für die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr nahezu einen Wachstumsstillstand. Er teile die Ansicht des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), dass sich die Wirtschaft nach einem Wachstum nahe der Stagnationsgrenze im laufenden Jahr erhole und sich für das kommende Jahr ein moderates Wachstum ergebe. Anders als der Rat in dessen neuen Prognose schließt das IMK jedoch eine technische Rezession über das derzeit ablaufende Winterhalbjahr nicht aus. "Die aktuellen Frühindikatoren würden einer Schrumpfung des BIP im ersten Quartal 2023 nicht entgegenstehen", sagte Dullien. "Für das Gesamtjahr bleibt es bei einem annähernden Stillstand der Wirtschaftsdynamik."

Kroatien jetzt 20. Mitglied des Europäischen Stabilitätsmechanismus

Kroatien ist an diesem Mittwoch mit dem Inkrafttreten des ESM-Vertrags für das Land zum 20. Mitglied des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) geworden. Der Beitritt folgt auf die Einführung des Euro am 1. Januar 2023, so das ESM. "Mit diesem Beitritt vervollständigt Kroatien seine Integration in den Euroraum und wird Teil eines finanziellen Sicherheitsnetzes mit einer Schlagkraft von 500 Milliarden Euro", sagte der geschäftsführende ESM-Direktor Pierre Gramegna.

China lässt ersten selbstenwickelten mRNA-Impfstoff zu

China hat seinen ersten selbstentwickelten mRNA-Impfstoff gegen das Coronavirus freigegeben. Der chinesische Pharmakonzern CSPC teilte am Mittwoch mit, dem von ihm entwickelten Vakzin sei von der zuständigen Aufsichtsbehörde eine Notfallzulassung erteilt worden. Demnach zeigte das Mittel in einer Studie als Auffrischungsimpfung eine hohe Wirksamkeit.

Seoul: Nordkorea feuert mehrere Marschflugkörper ab

Nordkorea hat südkoreanischen Angaben zufolge am Mittwoch erneut militärische Lenkflugkörper getestet. Das südkoreanische Militär habe "mehrere Marschflugkörper" erfasst, die ins Meer vor der Ostküste der koreanischen Halbinsel abgefeuert worden seien, erklärte der Generalstab in Seoul. Die Details würden von den Geheimdiensten Südkoreas und der USA noch analysiert, hieß es weiter. Es handelt sich um die fünfte Machtdemonstration Pjöngjangs binnen einer Woche. Diese nordkoreanischen Waffentests fanden vor dem Hintergrund eines gemeinsamen Militärmanövers von Südkorea und den USA statt

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 17. März +3,0% auf 221 (Vorwoche: 214,5)

US/MBA Purchase Index Woche per 17. März +2,2% auf 169,3 (Vorwoche: 165,6)

US/MBA Refinance Index Woche per 17. März +4,9% auf 481,3 (Vorwoche: 458,9)

