Wie weit kann es noch aufwärts gehen für den Goldpreis, nachdem er inzwischen wieder die 2000 US-Dollar-Marke umkreist? Die Unsicherheiten aus dem Bankensektor, die an den Aktienmärkten für Nervosität gesorgt hatten, wirkten sich für den Goldpreis deutlich positiv aus. Geht das so weiter? Raphael Scherer, Managing Director bei philoro EDELMETALLE zeigt sich für die weitere Entwicklung bei den Edelmetallen optimistisch. Wie die Performance beim Silber weitergehen könnte und was den Reiz von physischem Gold ausmacht, darüber spricht er im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe. Mehr dazu im Video.