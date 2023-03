Pressemitteilung der Veganz Group AG:

Massimo Garau wird neuer Finanzvorstand bei Veganz

Der Aufsichtsrat der Veganz Group AG (veganz.de), dem einzigen Multikategorie-Anbieter für vegane Lebensmittel in Europa, hat Massimo Garau (59) mit Wirkung zum 1. Juli 2023 zum Finanzvorstand (CFO) des Unternehmens bestellt. In dieser Funktion verantwortet er künftig die Bereiche Finanzen, Personal, IT, Recht und Investor Relations.

...

