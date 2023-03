Der DAX konnte am heutigen Mittwoch weiter ansteigen und befindet sich aktuell im Bereich von 15.300 Punkten und damit direkt an der oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke im Tageschart. Kommt es hier zu einem Ausbruch nach oben oder dreht der DAX doch wieder nach unten ab? Vor dem US-Leitzinsentscheid am heutigen Abend dürfte es wohl zu keinem Richtungsentscheid mehr kommen. Kommt es zu einem Ausbruch aus der Ichimoku-Wolke nach oben, wäre mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...