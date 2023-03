Im Rahmen des vierjährigen Kreislaufwirtschaftsprojekts TREASoURcE wird im Sommer 2023 an zwei Demostandorten in Norwegen und Finnland ein stationäres Batterie-Energiespeichersystem (BESS) aus gebrauchten Elektrofahrzeugbatterien eingerichtet. Die Demonstrationen zielen darauf ab, das Wissen über die zweite Betriebsdauer der Batterien und ihre Funktionsweise zu vergrößern und zu zeigen, wie stationäre Batterien zum Ausgleich der Stromnachfrage eingesetzt werden können. Das Ergebnis soll die Markteinführung dieser Technologie beschleunigen.

Die ausgewählten Demostandorte sind das Rudskogen Motorsports Centre in Viken, Norwegen, und das Lempäälä House in Lempäälä, Finnland, das sich in Gemeindebesitz befindet. Das Pilotprojekt wird von der norwegischen Forschungsorganisation SINTEF geleitet, und die Batteriesysteme werden von dem norwegischen Unternehmen ECO STOR AS geliefert.

Das System speichert überschüssige Energie von den Solarmodulen, die wiederum dazu verwendet wird, Stromspitzen für die Einrichtungen zu senken. Das BESS kann somit zur Verlagerung des Energieverbrauchs genutzt werden, um die Energiekosten zu senken und das gesamte Stromnetz zu stabilisieren. Die Verwendung von Batterien in Zweitnutzung trägt dazu bei, die Umweltauswirkungen zu verringern und wichtige Mineralien und andere natürliche Ressourcen zu schonen, indem der Produktlebenszyklus verlängert wird.

Rudskogen ist ein großes Motorsportzentrum, das von der norwegischen Regierung im Jahr 2005 als nationale Motorsportarena ausgewählt wurde. Rudskogen wird über ein BESS mit einer Nennkapazität von 120 kWh und einer Nennleistung von 60 kW verfügen.

"Das Rudskogen Motorsports Center möchte in Verbindung mit der Erweiterung und Elektrifizierung der Anlagen gute und nachhaltige Lösungen wählen. Dies wird die zukünftige Elektrifizierung des Sports erleichtern", sagt Bård Mikkelsen, Vorstandsvorsitzender von Rudskogen Motorsports Center AS.

Das Lempäälä House ist ein modernes Gebäude, das 2020 im Stadtzentrum von Lempäälä fertiggestellt wurde. Es wird mit einem BESS mit einer Nennkapazität von 80 kWh und einer Nennleistung von 40 kW versorgt werden.

"Das Pilotprojekt klang sofort interessant, und vor allem die Anwendung der Nachfragesteuerung ist hochaktuell. Wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse, damit wir sie auch in unseren zukünftigen Projekten anwenden können", sagt Ulla Palo-oja, Bauleiterin der Gemeinde Lempäälä. Eines der Hauptziele des Projekts ist die leichte Übertragbarkeit der Demonstrationen auf ganz Europa und darüber hinaus.

Die Batteriesysteme werden bis 2026 in Betrieb sein und Daten für die Forschung sammeln. Der Betrieb der Systeme wird während dieses Zeitraums auf der Grundlage der Daten und Erfahrungen optimiert werden.

Über TREASoURcE

TREASoURcE ist eine Initiative, die von der Europäischen Union im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms "Horizont Europa" mit einem Budget von 9,99 Millionen Euro finanziert wird. Das vierjährige Projekt (2022-2026) wird vom VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. koordiniert, und das Konsortium besteht aus 17 Partnern aus sechs europäischen Ländern. Projekt-Website: https://treasource.eu/

Mehr Informationen:

Mathias Winther Thorsen, Battery Systems Engineer, ECO STOR AS

mathias.thorsen@eco-stor.no, +47 91395282

Fride Vullum-Bruer, Senior Researcher, SINTEF Energy

fride.vullum.bruer@sintef.no, +47 98667654