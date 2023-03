Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung von Dienstag, 21. März 2023 Kerstin Appel neu als Mitglied in den Verwaltungsrat von Liechtenstein Marketing bestellt. Mit der Bestellung von Frau Appel wird der Verwaltungsrat um die Fachkompetenz Kunst und Kultur erweitert.Kerstin Appel ist studierte Juristin und besitzt einen Master in Arts Management. In der Vergangenheit arbeitete sie für das London Philharmonic Orchestra und für die Liechtensteinische Regierung im Ministerium für Äusseres und danach im Ministerium für Kultur. Seit dem Jahr 2016 ist Appel kaufmännische Leiterin und Direktionsmitglied des Kunstmuseum Liechtenstein mit der Hilti Art Foundation. Daneben ist sie Vizepräsidentin des TAK Theater Liechtenstein.Die Regierung dankt Frau Appel für ihre Bereitschaft, im Verwaltungsrat von Liechtenstein Marketing mitzuwirken und wünscht ihr viel Freude bei der Ausübung dieser Tätigkeit.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09markus.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100904822