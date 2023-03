Bremen (ots) -Seit Jahrzehnten ist er der erfolgreichste deutschsprachige Musiker des Landes, allein in Deutschland hat er mehr als 18 Millionen Tonträger verkauft. Und kaum zu glauben: Noch nie war er Gast bei 3nach9 - Herbert Grönemeyer! Ruhrpott-Sohn, Sprach-Genie, Arenen-Akrobat. Von Millionen verehrt und unverwechselbar in seinem Auftreten. Politisch versiert ist er, meinungsstark und äußert humorvoll. Sein neues Album "Das ist los" ist in Umbrien entstanden. Dabei sollen auch italienische Köstlichkeiten geholfen haben, neue Textzeilen entstehen zu lassen. Herbert Grönemeyer, der deutschbaltische Vorfahren hat, möchte seinen Hörerinnen und Hörern mit seinen Texten Mut zusprechen. 3nach9 freut sich auf ein positiv-gestimmtes Gespräch, inklusive musikalischer Kostproben - am Freitag, 24. März 2023, ab 22 Uhr im NDR/Radio Bremen Fernsehen.Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo in der Radio Bremen-Talkshow folgende Gäste:Sandra MaischbergerJubiläum bei Sandra Maischberger: Seit 20 Jahren moderiert sie im Ersten ihre eigene Talkshow, seit letztem Jahr darf sie sogar zweimal wöchentlich mit ihren Gästen über politische und gesellschaftliche Ereignisse diskutieren. Da passt es ganz gut, dass sie sich als Nachrichten-Junkie bezeichnet und nur im Urlaub versucht, ohne Mobilfunknetz auszukommen. Ihre Kindheit verbrachte die Fernsehproduzentin unweit von Rom und München. Rückblickend bezeichnet sich die Mutter eines 16-Jährigen als "neugieriges und nerviges Kind". Sie selbst habe sich schon immer für die "schweren, komplizierten Sachen" interessiert, sagt sie. Herausforderung angenommen. 3nach9 bringt etwas Leichtigkeit in das Gespräch mit einer äußerst engagierten Journalistin.Wencke MyhreKeine Frage, die Frau ist ein absolutes Phänomen: Entertainerin Wencke Myhre verzaubert bis heute mit ihrer faszinierenden Ausstrahlung die Menschen. Ihre Hits sind nach wie vor ein absoluter Ohrwurm, was ihre Enkelkinder lustiger Weise sehr überrascht. Wie die hinreißende Norwegerin es geschafft hat, bis heute in Deutschland ein absoluter Publikumsliebling zu sein, erzählt sie bei 3nach9.Frank Elstner und Matthias ReinschmidtEntertainer Frank Elstner und der Karlsruher Zoodirektor Prof. Dr. Matthias Reinschmidt sind seit Jahren zusammen auf den Spuren bedrohter Tierarten unterwegs. Bei 3nach9 berichten sie über ihre abenteuerlichen Reisen und über mutige Menschen, die mit vollem Einsatz für die Artenvielfalt kämpfen und erzählen, was sie alles in der Wildnis erlebt haben. Und sie geben Tipps, was man jeden Tag gegen das Artensterben tun kann.Aurelia HölzerDr. Aurelia Hölzer hat als Ärztin im letzten Jahr viel auf der Neumayer-Station III des Alfred-Wegener Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in der Antarktis erlebt. Kein Wunder: Sie gehörte zum neunköpfigen Überwinterungsteam der Station. Nun ist sie, nach dem Leben im Eis, zurück in Deutschland. Über Ihre unvergesslichen Erlebnisse, die Tiefen und Höhen der Exkursion und das Leben auf engem Raum spricht sie bei 3nach9.Gabriele StanglSie ist Pastorin und Seelsorgerin und gründete im Jahr 2000 die erste Babyklappe in einer deutschen Klinik: Gabriele Stangl. "Das Recht zu leben ist aus meiner Sicht wichtiger als das Recht, seine Herkunft zu kennen", erklärt die heute 60-Jährige ihr damaliges Engagement. Warum es wichtig ist, die Verzweiflung der betroffenen Mütter ernst zu nehmen, weshalb das Angebot einer anonymen Geburt keine Babyklappe ersetzen kann und wie es den Babys heute geht, das erzählt Gabriele Stangl bei 3nach9.Erstsendung auf NDR/Radio Bremen-Fernsehen und hr-FernsehenPressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/5469910