Arnsberg (ots) -Polizisten müssen in ihrem beruflichen Alltag oft lange arbeiten. Sie sind häufig im Einsatz, wobei Überstunden keine Ausnahme darstellen. Für viele von ihnen kann der Schichtdienst daher zur echten Herausforderung werden - und das nicht nur, wenn sie einen Trainingsplan einhalten möchten. Auch eine ausgewogene Ernährung lässt sich für viele Ordnungshüter nur schwer in den Berufsalltag integrieren."Unregelmäßige Arbeitszeiten, Stress und Zeitmangel führen bei Polizisten zu schlechten Essgewohnheiten und einem belastenden Lebensstil", erklärt Niklas Voß. Der ehemalige Soldat und Fitnesstrainer weiß jedoch, wie sich jeder auch mit einem körperlich anstrengenden Job gesund ernähren sowie ein ideales Gewicht halten kann.Er verrät in diesem Experten-Ratgeber daher, von welchen Ernährungstipps speziell Polizisten im Schichtdienst profitieren. Außerdem teilt Voß hilfreiche Tricks, um auch bei stressigen Einsätzen und unregelmäßigen Arbeitszeiten einen gesunden Lebensstil zu führen.Drei häufige Ernährungsfehler vermeidenPolizisten im Schichtdienst essen aufgrund des Zeitmangels häufig Fastfood. Zudem verzehren sie nachts oft ungesunde Snacks wie Torten, Fertig-Salate mit fettiger Soße oder gegrilltes Convenience-Food. Diese nehmen sie von zu Hause mit und teilen sie mit ihren Kollegen. Das mag zwar eine freundliche Geste sein. Jedoch können sich aufgrund der Gruppendynamik langfristig leicht schlechte Ernährungsgewohnheiten etablieren.Darüber hinaus essen Polizisten in der Nachtschicht häufig eine zusätzliche Mahlzeit, gerne auch im Anschluss an das reguläre Abendbrot. Das sollten Ordnungshüter jedoch vermeiden, wenn sie ihr Gewicht dauerhaft halten oder reduzieren wollen. Dabei gilt: Bereits kleinere Veränderungen wie der Apfel anstelle des Take-Away-Sandwiches machen einen nicht zu unterschätzenden Unterschied aus.Den Biorhythmus beachtenMenschen folgen biologisch betrachtet einem eigenen Biorhythmus: Nachts ist Ruhe vorgesehen, tagsüber Aktivität. Entsprechend fährt der Kreislauf gegen Abend herunter und die Verdauung wird träger. Somit empfiehlt es sich, während einer Nachtschicht möglichst nur leichte Kost zu essen. Polizisten können dadurch körpereigenen Stressreaktionen, Müdigkeit und Antriebslosigkeit gezielt vorbeugen.Gesunde Mahlzeiten vorkochenPolizisten sollten für ihre Nachtschichten gesunde Mahlzeiten vorkochen. So können sie einerseits der Versuchung von Fast-Food widerstehen. Andererseits sparen sie dadurch extrem viel Zeit. Schließlich ist es mit der richtigen Planung möglich, ausgewogene Mahlzeiten für mehrere Schichten vorzubereiten. Wer zudem abnehmen, Muskeln aufbauen oder seine generelle Leistungsfähigkeit steigern möchte, profitiert vom Vorkochen ausgewogener Snacks besonders.Den regulären Mahlzeiten-Rhythmus beibehaltenIdealerweise halten Polizisten im Schichtdienst ihren regulären Mahlzeiten-Rhythmus aus Frühstück, Mittag- und Abendessen ein. Nachts sollten sie jedoch nur leicht verdauliches Essen zu sich nehmen: Kleine und gesunde Snacks wie Obst, Gemüse oder Reiswaffeln sind eine bekömmliche Wahl. Im Gegensatz dazu sollten Ordnungshüter auf fettige Speisen verzichten. Diesbezüglich bewährt sich wieder das Vorkochen und eine durchdachte Planung, die gesunde Ernährungsgewohnheiten auch bei wenig Zeit möglich macht. Dauerhaft können Polizisten ihr Gewicht so trotz forderndem Berufsalltag einfach halten.