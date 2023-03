DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 23. März (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Geschäftsbericht *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Jahresergebnis 07:00 DE/Krones AG, ausführliches Jahresergebnis, Geschäftsbericht *** 07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, ausführliches Jahresergebnis 07:00 CH/Zur Rose Group AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 DE/Befesa SA, ausführliches Jahresergebnis, Geschäftsbericht *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Indus Holding AG, ausführliches Jahresergebnis 07:40 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Jahresergebnis 07:40 DE/Zeal Network SE, Jahresergebnis 07:55 DE/PVA TePla AG, Jahresergebnis 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Jahresergebnis (16:00 Analystenkonferenz) 08:00 DE/E-Autos und Verbrenner: Außenhandel, Produktion, Umsätze der Automobilindustrie 2022 09:30 DE/Volkswagen Nutzfahrzeuge, Jahresergebnis (10:15 BI-PK) *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: 1,50% zuvor: 1,00% Einlagensatz *** 09:40 FR/EZB-Ratsmitglied Stournaras, Rede bei Politico Finance Summit *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Jahresergebnis *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/PK zum Emissionskalender des Bundes für das kommende Quartal 11:20 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Präsident des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) Heegewaldt, PK über die weiteren Entwicklungen im Bereich Offshore-Windenergie, Hamburg *** 11:30 EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs, Brüssel (bis 24.3.) *** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 12:30 DE/Hellofresh SE, Capital Markets Day 12:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, Diskussion bei Auftaktveranstaltung "Aufbruch finanzielle Bildung", Berlin 13:00 DE/Suse SA, HV *** 13:00 DE/Verdi und Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), gemeinsame PK zu den jeweiligen aktuellen Tarifverhandlungen *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 4,25% zuvor: 4,00% 13:00 DE/Deutscher Städtetag, Pk nach Präsidiumssitzung *** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 198.000 zuvor: 192.000 *** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q 15:00 DE/Deutsche Bahn AG, Statement von Personalvorstand Seiler nach gemeinsamer PK von EVG und Verdi *** 15:00 US/Neubauverkäufe Februar PROGNOSE: -3,0% gg Vm zuvor: +7,2% gg Vm *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) März PROGNOSE: -18,3 zuvor: -19,0 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, ausführliches Jahresergebnis 18:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede bei Townhall Diskussion des Startup-Verbands, Berlin 18:10 DE/Patrizia SE, ausführliches Jahresergebnis, Geschäftsbericht - DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht - DE/4. Runde der Tarifverhandlungen für die 100.000 Beschäftigten in der Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitenden Industrie - DK/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Antrittsbesuch in Dänemark (bis 24.3) === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

