EUR/USD: Fed-Sitzung ante portas- Jerome Powell im Blickpunkt

Mit Argusaugen dürften Börsianer dies- und jenseits des Atlantiks die Fed-Notenbanksitzung am Abend nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen. Im Vorfeld des geldpolitischen Highlights kann die Gemeinschaftswährung zunächst zulegen.

Abzuwarten gilt, welche Signale Fed-Chef Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz ab 19:30 Uhr an die Märkte sendet.

Das Währungspaar EUR/USD kostet am Nachmittag mit 1,077 Dollar rund 0,10 Prozent mehr im Vergleich zum Vortag. Börsianer rechnen mit einem Zinsschritt in Höhe von 25 Basispunkten Dem Fed-Watch Tool der CME Group zufolge rechnen Börsianer mittlerweile fest damit, dass der US-Währungshüter einen Zinsschritt um 19:00 Uhr in Höhe von 25 Basispunkten kommuniziert und damit das sogenannte Zinsband auf ein Niveau von 4,75-5,00 Prozent anhebt.

Von noch höherer Bedeutung dürfte jedoch sein, inwiefern Powell die Märkte auf weitere Zinserhöhungen vorbereitet, eine Zinspause oder sogar möglicherweise Zinssenkungen ins Spiel bringt.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.