In einem Demonstrationsexperiment unter Einsatz von "freebit web3 Blocks" "TONE Coin" dem weltweit ersten* einzigartigen Treuepunkteservice, der auf der "TONE Chain" basiert, einer Ethereum-kompatiblen Layer-1-Blockchain, die auf Smartphones läuft, wurde die weltweit fünftgrößte Skala in Bezug auf die Anzahl der Knoten erreicht und es konnte ein stabiler Betrieb sichergestellt werden.

~ Es wurde die "TONE Chain (Coin)"-Umgebung für Forschungseinrichtungen, Web3-Unternehmen usw. geöffnet, um an Demonstrationen teilzunehmen. Außerdem wurde ein Dienst eingeführt, mit dem Communities und Unternehmen ihre eigenen Layer-1-Blockchains mit "freebit web3 Blocks" und dem Original-Smartphone "TONE e22" erstellen können.

FreeBit Co., Ltd. (Hauptsitz: Shibuya-ku, Tokio; President, CEO und CTO: Atsuki Ishida; im Folgenden "FreeBit") kündigte heute die Veröffentlichung von "freebit web3 Blocks" an, mit dem verschiedene Probleme mit bestehenden Blockchains gelöst werden. Zudem gab FreeBit bekannt, dass in einem Demonstrationsexperiment das Treuepunktesystem "TONE Coin", das auf der mit einem Smartphone betriebenen, Ethereum-kompatiblen Layer-1-Blockchain "TONE Chain" basiert, innerhalb von etwa 10 Monaten die Marke von 3.000 Knoten im Regelbetrieb überschritten hat. Damit ist es die fünftgrößte Layer-1-Blockchain der Welt in Bezug auf den tatsächlichen Betriebsumfang.

FreeBit vertritt seit 2017 die Ansicht, dass die bestehenden Layer-1-Blockchains aufgrund der Größe ihrer Farmen und der Parteilichkeit ihrer Eigentümer mit Problemen wie der Konzentration von Macht und Profit in bestimmten Gruppen einhergehen. Daher arbeitet FreeBit eng mit dem Web3-Kerntechnologieunternehmen CountUp Inc. (Hauptsitz in Tokyo) zusammen: Shibuya-ku, Tokio; President: Atsuki Ishida; im Folgenden als "CountUp" bezeichnet) zusammen, um eine Technologie zu entwickeln, die diese Probleme löst. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurde "freebit web3 Blocks" auf Basis der DApp "TONE Coin" entwickelt, dem weltweit ersten Punkteservice, der die Ethereum-kompatible Layer-1-Blockchain "TONE Chain" nutzt und auf Smartphones in einem von Nutzern durchgeführten Experiment für "TONE e22" läuft. Mit der Bereitstellung dieses Dienstes für die Nutzer des Projekts "TONE Labo" und der Durchführung von Demonstrationsexperimenten konnten wir die folgenden Probleme lösen:

[Probleme mit den bestehenden Layer-1-Blockchains und wie "freebit web3 Blocks" sie löst]

Die Knotengröße, die dem Vermögenswert des Netzwerks entspricht, wird nicht erreicht.

-->> Es wurde die fünftgrößte Anzahl von operativen Knotenpunkten weltweit in einer einzigen Community erreicht. Es findet eine Zentralisierung der Knotenbetreiber statt.

-->> Es wurde eine Community gebildet, in der jeder mobile TONE-Benutzer einen Knotenpunkt betreibt. Durch das Mining entsteht eine hohe Umweltbelastung.

-->> Es wurden überschüssige Ressourcen beim Aufladen von Smartphones genutzt. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Transaktionen ist langsam.

-->> Es wurde eine Spezifikation erstellt, die den Bedürfnissen der Community und der Dienste entspricht. Es besteht eine hohe technische Schwelle für normale Benutzer.

-->> Es wurde eine automatische Einrichtung mit der vorinstallierten Anwendung "TONE Store" vorgenommen. Die hohe Volatilität von Krypto-Vermögenswerten schafft Anreize für Knotenbetreiber

-->> TONE Coin (Token) hat keine Volatilität.

In diesem Demonstrationsexperiment haben wir zunächst überprüft, ob die Smartphones tatsächlich erreichbar sind. Wir gehen dabei von einer hohen Netzwerkredundanz aus, da sie sowohl Wi-Fi als auch Mobilfunknetze nutzen können. Nach Einholung der Zustimmung des Nutzers installiert die "TONE Store"-Technologie automatisch die TONE Coin-App, erstellt Ethereum-kompatible Konten, generiert private und öffentliche Schlüssel, bittet um die Teilnahme am "TONE Chain"-Netzwerk und legt automatisch Berechtigungen durch Abstimmung fest, damit die Nutzer der web3-Welt beitreten können, ohne einen komplizierten web3-Abonnementprozess durchlaufen zu müssen. Auch eine automatische Sicherung der privaten und öffentlichen Schlüssel ist auf Wunsch möglich.

FreeBit wird unter Einsatz seiner zugrundeliegenden Technologien (MVNE, eKYC usw.) und in Zusammenarbeit mit TONE for docomo (MVNO) einen Mechanismus zum Aufbau und zur Pflege von Layer-1-Blockchains, dem Schlüsselelement von Web3, bereitstellen. Diese Blockchains können von der Community selbst "pro Community" und "pro Bedarf" betrieben und verwaltet werden und werden mit einem Überschuss an Ressourcen der Community-Smartphones betrieben. FreeBit wird seine Web3-Strategie, einschließlich der Mikroinvestitionen, darüber hinaus aktiv in die folgenden Richtungen entwickeln:

Demonstrationsnutzung für Web3-Startups, Forschungseinrichtungen, Arbeitsgemeinschaften usw.

Der "TONE Factory"-Mechanismus ermöglicht den Aufbau und die Veröffentlichung einer Community-basierten, realitätsnahen Umgebung durch das individuell angepasste "TONE e22"-Gerät.

*) Basierend auf einer internen Studie über die Anzahl der Knoten pro Blockchain-Netzwerk, die am 9. März 2023 im Internet veröffentlicht wurde.

