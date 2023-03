Berlin (ots) -Zum heutigen Berliner Pflegegipfel bei der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung sagt der Berliner Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Oliver Stemmann:"Der heutige Pflegegipfel kommt zur richtigen Zeit. In Berlin fehlen rund 30.000 Pflegeassistenz- und -fachkräfte und dieser Mangel sorgt längst für ein Wegbrechen der Versorgungsangebote.Jetzt gilt es, die zentralen Bausteine zur Sicherung des Personalbedarfs in der Pflege zu stärken: Die Pflege muss auch für berufserfahrene Menschen eine interessante Perspektive werden, zum Beispiel durch eine umfassende Förderung der Umschulung. Das Land Berlin könnte mit einer entsprechenden Finanzierung und mit Prämien für Berufsrückkehrer wichtige Potenziale erschließen.Die derzeitige Fokussierung auf Pflegefachkräfte muss sich weiten: Schließlich kommt nicht nur im Zuge der Umsetzung des neuen Personalbemessungssystems in der stationären Pflege auch den Assistenzkräften eine besondere Bedeutung zu. In Berlin müssen entsprechende Schul- und Ausbildungskapazitäten ausgebaut werden, um die Pflegefachassistenzausbildung zu stärken.Und schließlich wird es nicht ohne massive und schnelle Zuwanderung in die Langzeitpflege gehen. Das Land Berlin sollte sich dabei an den guten Ansätzen in Bayern orientieren: Beschleunigung der Anerkennung internationaler Berufsabschlüsse durch zentralisierte Anlaufstellen und vereinfachte Verfahren und die Öffnung der Zuwanderung auch für Pflegekräfte unterhalb des Fachkraftniveaus."Pressekontakt:Dietmar Schmidt, bpa-Landebeauftragter Berlin, Tel.: 030/338 47 52 50, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/5470005