Die selbst ernannten Reichsbürger sind eine Gefahr für den Staat, den sie ablehnen oder negieren. Viele von ihnen sind bewaffnet und ihr Netzwerk in extrem rechte Kreise ist nicht zu unterschätzen. Zu lange hat die Öffentlichkeit sie für Spinner gehalten und zu lange haben die Behörden gezögert, sie zu dem zu erklären, was sie sind: eine Gefahr für die Sicherheit. Diese Menschen, die sich ihre eigene Wirklichkeit basteln und teilweise ihr angebliches persönliches Reich, sind zugleich das Symptom der grassierenden Realitätsverweigerung, die weltweit um sich greift. Manche Reichsbürger schrecken nicht davor zurück, auch Waffen einzusetzen. Einige sollen sogar einen Umsturz geplant haben. Es ist wichtig, diese Gefahr im Keim zu ersticken, mit einem Durchgreifen der Polizei wie am Mittwoch. Wer ihrem Treiben aber den Boden entziehen will, braucht mehr: Erziehung zu Demokratinnen und Demokraten, Beteiligungsmöglichkeiten für viele und den Kampf gegen Fake News und Hassreden.



