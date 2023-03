PTA-HV: Bayerische Motoren Werke -2

DJ PTA-HV: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Ordentliche Hauptversammlung 2023

Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG

München (pta/22.03.2023/17:15) - Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München

Event-ID: GMETBMW123BS, GMETBMW323BS, GMETBMWA23BS ISIN: DE0005190003, DE0005190037, DE000A32VPD6

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2023

?A. Einberufung und Tagesordnung

Hiermit berufen wir die 103. ordentliche Hauptversammlung der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (nachfolgend auch "BMW AG" oder die "Gesellschaft" genannt) mit dem Sitz in München

am Donnerstag, 11. Mai 2023, um 10:00 Uhr (MESZ) ein.

Die Hauptversammlung wird gemäß § 118a Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit § 26n Absatz 1 des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz (EGAktG) mit Zustimmung des Aufsichtsrats als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) stattfinden. Für angemeldete Aktionäre wird die virtuelle Hauptversammlung in voller Länge aus der BMW Welt, Am Olympiapark 1, 80809 München unter

www.bmwgroup.com/hv-service

live im Internet übertragen.

TOP 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern zum 31. Dezember 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat. Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist damit festgestellt.

Die vorstehend genannten Unterlagen, die den erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach den §§ 289a und 315a Handelsgesetzbuch (HGB) enthalten, und die Erklärung zur Unternehmensführung nach den §§ 289f, 315d HGB mit der Corporate Governance Berichterstattung sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.bmwgroup.com/hauptversammlung

verfügbar. Sie werden auch in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert.

TOP 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von 5.480.586.722,58 EUR wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 8,52 EUR je Vorzugsaktie ohne Stimmrecht im Nennbetrag von 1 EUR auf das dividendenberechtigte Grundkapital (57.829.778 Vorzugsaktien), das sind 492.709.708,56 EUR;

- Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 8,50 EUR je Stammaktie im Nennbetrag von 1 EUR auf das dividendenberechtigte Grundkapital (583.472.102 Stammaktien), das sind 4.959.512.867,00 EUR;

- Einstellung des verbleibenden Betrags in Höhe von 28.364.147,02 EUR in die anderen Gewinnrücklagen.

Dividende je Vorzugsaktie 8,52 EUR Dividende je Stammaktie 8,50 EUR Ausschüttungssumme 5.452.222.575,56 EUR Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen 28.364.147,02 EUR

Der Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns berücksichtigt 18.523.094 eigene Stammaktien und 1.574.526 eigene Vorzugsaktien, die am Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses am 7. März 2023 von der Gesellschaft gehalten wurden. Diese Aktien sind gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt.

Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien gegenüber dem oben berücksichtigten Stand am Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses verändern. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung in diesem Fall einen aktualisierten Beschlussvorschlag mit unveränderter Dividendenhöhe je dividendenberechtigter Aktie und entsprechend angepassten Beträgen für die Ausschüttungssummen und die Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen unterbreiten.

Die Dividende ist gemäß § 58 Absatz 4 Satz 2 AktG am dritten auf die Hauptversammlung folgenden Geschäftstag zur Zahlung fällig. Die Auszahlung ist daher für den 16. Mai 2023 vorgesehen.

TOP 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu entlasten.

Der Versammlungsleiter beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Sammelabstimmung über die Gesamtentlastung der Mitglieder des Vorstands entscheiden zu lassen.

TOP 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die nachfolgend unter den Ziffern 4.1 bis 4.22 genannten, im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu entlasten:

4.1 Dr. Norbert Reithofer (Vorsitzender)

4.2 Manfred Schoch (stellv. Vorsitzender)

4.3 Stefan Quandt (stellv. Vorsitzender)

4.4 Stefan Schmid (stellv. Vorsitzender)

4.5 Dr. Kurt Bock (stellv. Vorsitzender)

4.6 Christiane Benner

4.7 Dr. Marc Bitzer

4.8 Bernhard Ebner

4.9 Rachel Empey

4.10 Dr. Heinrich Hiesinger

4.11 Johann Horn

4.12 Dr. h.c. Susanne Klatten

4.13 Jens Köhler

4.14 Gerhard Kurz

4.15 André Mandl

4.16 Dr. Dominique Mohabeer

4.17 Anke Schäferkordt

4.18 Prof. Dr. Christoph M. Schmidt

4.19 Dr. Vishal Sikka

4.20 Sibylle Wankel

4.21 Dr. Thomas Wittig

4.22 Werner Zierer

Der Versammlungsleiter beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats entscheiden zu lassen.

Eine Übersicht zur Sitzungsteilnahme der Aufsichtsratsmitglieder im Geschäftsjahr 2022 ist unter

www.bmwgroup.com/hauptversammlung

(TOP 4: Sitzungsteilnahme der Aufsichtsratsmitglieder 2022) abrufbar.

TOP 5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 zu billigen.

Neben der Prüfung auf Vollständigkeit gemäß § 162 Absatz 3 AktG hat der Wirtschaftsprüfer den Vergütungsbericht über die gesetzlichen Anforderungen hinaus auch inhaltlich geprüft und einen entsprechenden Prüfungsvermerk erstellt.

Der Vergütungsbericht einschließlich des Prüfungsvermerks ist in Abschnitt C dieser Einberufungsunterlage abgedruckt. Nebst zusammenfassender Präsentation (TOP 5(1): Präsentation zum Vergütungsbericht) ist der Vergütungsbericht außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.bmwgroup.com/hauptversammlung

(TOP 5(2): Vergütungsbericht) abrufbar.

TOP 6. Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Konzernzwischenabschlusses und des Konzernzwischenlageberichts über die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2023 zu bestellen.

Der Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung an den Aufsichtsrat erklärt, dass diese frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine Klausel der in Artikel 16 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 genannten Art auferlegt wurde.

TOP 7. Wahl zum Aufsichtsrat

Die laufende Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Kurt Bock endet mit der Beendigung der Hauptversammlung am 11. Mai 2023. Von der Hauptversammlung ist daher ein Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner zu wählen.

Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen gemäß §§ 96 Absätze 1 und 2, 101 Absatz 1 AktG und § 7 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 des Mitbestimmungsgesetzes. Er besteht daher aus je zehn Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer. Zudem hat sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 % aus Männern zusammenzusetzen (Mindestanteilsgebot).

Die Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat haben der Gesamterfüllung gemäß § 96 Absatz 2 Satz 3 AktG widersprochen, sodass der Mindestanteil für diese Aufsichtsratswahl von der Seite der Anteilseignervertreter getrennt zu erfüllen ist. Somit müssen die Anteilseigner mit jeweils mindestens drei Frauen und Männern im Aufsichtsrat vertreten sein. Ohne das oben genannte Aufsichtsratsmitglied gehören dem Aufsichtsrat auf Anteilseignerseite drei Frauen und sechs Männer an. Das Mindestanteilsgebot ist also bereits erfüllt. Die Hauptversammlung kann daher entweder eine Frau oder einen Mann in den Aufsichtsrat wählen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr. Kurt Bock, Heidelberg, Vorsitzender des Aufsichtsrats der BASF SE, für eine weitere Amtszeit ab Beendigung der Hauptversammlung am 11. Mai 2023 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 entscheidet, zum Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre zu wählen.

Der vorgeschlagene Kandidat ist seit 2018 Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, seit 2020 Mitglied und Vorsitzender des Prüfungsausschusses und seit 2021 stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats sowie Mitglied des Personalausschusses und des Nominierungsausschusses.

Im Übrigen steht Herr Dr. Bock nach Einschätzung des Aufsichtsrats in keiner gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (Fassung vom 28. April 2022) mitzuteilenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zu der Gesellschaft oder Konzernunternehmen, Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär.

Der vorgenannte Vorschlag des Aufsichtsrats stützt sich auf die Empfehlung des Nominierungsausschusses. Im Rahmen der Abstimmung im Nominierungsausschuss hat sich Herr Dr. Bock der Stimme enthalten. Der Vorschlag berücksichtigt außerdem die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen Besetzungsziele und strebt die Ausfüllung des Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an (vgl. dazu die ergänzenden Angaben unter Abschnitt C).

Der Aufsichtsrat schätzt den vorgeschlagenen Kandidaten als unabhängig im Sinne der Empfehlungen C.6 und C.7 des Deutschen Corporate Governance Kodex (Fassung vom 28. April 2022) ein.

TOP 8. Satzungsänderungen betreffend virtuelle Hauptversammlungen

Mit dem Gesetz zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften und Änderung genossenschafts- sowie insolvenz- und restrukturierungsrechtlicher Vorschriften (Bundesgesetzblatt I Nr. 27 2022, S. 1166 ff.) hat der deutsche Gesetzgeber das Format der virtuellen Hauptversammlung mit einigen Änderungen gegenüber den bisher bestehenden COVID-19 Ausnahmeregelungen dauerhaft im Aktiengesetz verankert.

Diesen gesetzlichen Neuerungen soll durch Einfügung von zwei Ziffern in § 16 der Satzung Rechnung getragen werden. Dabei geht es um die Ermöglichung von virtuellen Hauptversammlungen (TOP 8.1, neue Ziffer 2) und um die Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder an der virtuellen Hauptversammlung (TOP 8.2, neue Ziffer 3).

Eine Synopse zu § 16 der Satzung in der aktuellen Fassung mit allen vorgeschlagenen Änderungen entsprechend den Tagesordnungspunkten 8.1 und 8.2 finden Sie unter

www.bmwgroup.com/hauptversammlung

(TOP 8: Synopse zu § 16 der Satzung mit den vorgeschlagenen Änderungen). Dort ist auch die derzeit geltende Satzung der BMW AG abrufbar.

TOP 8.1 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Ermächtigung des Vorstands zur Abhaltung virtueller Hauptversammlungen

Gemäß § 118a AktG kann die Satzung der Gesellschaft vorsehen oder den Vorstand dazu ermächtigen vorzusehen, dass eine Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Eine solche Satzungsbestimmung muss befristet sein. Der Befristungszeitraum darf fünf Jahre nach Eintragung der Satzungsbestimmung im Handelsregister nicht überschreiten. Das Gesetz knüpft die Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung zur Wahrung der Aktionärsrechte an bestimmte weitere Voraussetzungen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Satzungsregelung vor, die den Vorstand ermächtigt vorzusehen, dass eine Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. Die Ermächtigung soll auf rund zwei Jahre befristet werden, um weitere Praxiserfahrungen zu sammeln.

Der Vorstand wird von einer solchen Ermächtigung nur nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls Gebrauch machen. Bei der Entscheidung über das Format und die konkrete Ausgestaltung der Hauptversammlung wird der Vorstand der Wahrung der Aktionärsrechte einen hohen Stellenwert einräumen. Darüber hinaus wird er insbesondere berücksichtigen: Inhalt der geplanten Tagesordnung, Gesundheitsschutz (im Fall einer Pandemielage), Prozessstabilität und Planungssicherheit, Reichweite des Formats, Energie- und Ressourcenverbrauch sowie Aufwand für die Versammlungsdurchführung. Dabei beabsichtigt der Vorstand, sich bei der Ausübung seines Ermessens im Wesentlichen an dem Format der Präsenzversammlung sowie an dem Format der diesjährigen virtuellen Hauptversammlung zu orientieren.

Die neue Satzungsregelung soll durch Einfügung einer neuen Ziffer 2 in § 16 in die Satzung aufgenommen werden. Darüber hinaus soll in die Überschrift zu § 16 das Wort "Format" aufgenommen werden, um den in Ziffer 2 ergänzten Inhalt abzudecken.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

Die Überschrift von § 16 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:

"§ 16 Ort, Format und Einberufung der Hauptversammlung"

In § 16 der Satzung wird folgende neue Ziffer 2 eingefügt:

"2. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Diese Ermächtigung gilt für die Abhaltung von virtuellen Hauptversammlungen bis zum 31. Mai 2025."

Die nachfolgenden Ziffern des § 16 der Satzung werden entsprechend neu nummeriert.

TOP 8.2. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Teilnahme des Aufsichtsrats an der virtuellen Hauptversammlung

An der virtuellen Hauptversammlung sollen neben den Mitgliedern des Vorstands grundsätzlich auch die Mitglieder des Aufsichtsrats vor Ort physisch teilnehmen.

Von der Möglichkeit, den Aufsichtsratsmitgliedern im Fall einer virtuellen Hauptversammlung eine Teilnahme per Bild- und Tonübertragung ohne Vorliegen besonderer Gründe zu eröffnen, wird kein Gebrauch gemacht. Vielmehr soll die Teilnahme per Bild- und Tonübertragung entsprechend der bereits geltenden Regelung zu Präsenzversammlungen in § 16 Ziffer 1 Satz 5 der Satzung auf die dort benannten Ausnahmefälle beschränkt bleiben. § 16 Ziffer 1 Satz 5 der Satzung soll deshalb verschoben und als neue Ziffer 3 eingefügt werden. Diese Regelung soll dann für Präsenzversammlungen im Sinne der Ziffer 1 und virtuelle Versammlungen im Sinne der neuen Ziffer 2 gleichermaßen gelten.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

§ 16 Ziffer 1 Satz 5 der Satzung wird gestrichen.

In § 16 der Satzung wird folgende neue Ziffer 3 eingefügt:

"3. Der Versammlungsleiter kann Mitgliedern des Aufsichtsrats ausnahmsweise die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung gestatten, wenn die Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung für das betreffende Aufsichtsratsmitglied mit einer unangemessen langen Reisedauer, sonstigen Reiseerschwernissen oder gesundheitlichen Risiken verbunden wäre."

Die nachfolgenden Ziffern des § 16 der Satzung werden entsprechend neu nummeriert.

B. Weitere Angaben und Hinweise

Das Format der virtuellen Hauptversammlung gemäß § 118a AktG unterscheidet sich sowohl von der Präsenzversammlung als auch von den virtuellen Hauptversammlungen, die auf Grundlage der COVID-19 Ausnahmeregelungen in den Jahren 2020 bis 2022 abgehalten wurden. Dies betrifft sowohl den Ablauf der Versammlung als auch die Ausübung der Aktionärsrechte. Deshalb bitten wir um besondere Beachtung der Hinweise durch den Versammlungsleiter während der Hauptversammlung sowie der nachstehenden Angaben und Hinweise.

Weitergehende Erläuterungen und Hinweise zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Absatz 2, § 126 Absätze 1 und 4, § 127, § 130a, § 131, § 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 245 AktG finden Sie unter

www.bmwgroup.com/hauptversammlung

(Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre).

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Im Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 662.839.475 EUR. Es ist eingeteilt in 662.839.475 Aktien im Nennbetrag von jeweils 1 EUR, und zwar in 601.995.196 Stammaktien, die insgesamt 601.995.196 Stimmen gewähren, und 60.844.279 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht.

Bei der Beschlussfassung zu den unter Abschnitt A aufgeführten Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sind nur Stammaktionäre stimmberechtigt.

Aus eigenen Stammaktien stehen der Gesellschaft gemäß § 71b AktG keine Stimmrechte zu. Am Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses am 7. März 2023 hielt die Gesellschaft insgesamt 18.523.094 eigene Stammaktien.

2. Online-Service der Gesellschaft

Die Gesellschaft hat unter

www.bmwgroup.com/hv-service

einen Online-Service für die Hauptversammlung eingerichtet. Über den Online-Service können angemeldete Aktionäre die nachstehend beschriebenen Rechte ausüben.

Die benötigten Zugangsdaten für den Online-Service erhalten die Aktionäre nach erfolgreicher Anmeldung zusammen mit der Anmeldebestätigung (siehe Ziffer 4). Der Online-Service der Gesellschaft steht den Aktionären voraussichtlich ab dem Nachweisstichtag (20. April 2023) zur Verfügung.

3. Übertragung der Hauptversammlung im Internet

Die virtuelle Hauptversammlung der Gesellschaft am 11. Mai 2023 wird vollständig im Online-Service der Gesellschaft unter

www.bmwgroup.com/hv-service

live ab 10:00 Uhr (MESZ) übertragen.

Darüber hinaus werden die Reden des Aufsichtsratsvorsitzenden, des Vorstandsvorsitzenden und des Vorstandsmitglieds für Finanzen barrierefrei und live im Internet unter

www.bmwgroup.com/hauptversammlung

übertragen. Der öffentlich übertragene Teil der Hauptversammlung wird nach der Hauptversammlung auch als Aufzeichnung zur Verfügung gestellt.

4. Voraussetzungen für die Teilnahme und für die Ausübung des Stimmrechts

