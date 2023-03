Spannende Panel-Diskussionen, Beiträge, Treffen mit Finanzgrößen, Austausch mit Gleichgesinnten und Vorstellung neuer Trends in der Finanz-Branche - für all das steht die Anlegermesse Invest in Stuttgart. Mit 12.577 Besuchern, 124 Ausstellern und 270 Vorträgen stand das aktuelle Marktgeschehen im Fokus. Natürlich waren auch wir mit unserem Team der Börsenmedien AG vor Ort und haben den Austausch und die Hintergrundeindrücke genossen.