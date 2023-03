Die Auszeichnung ehrt Visionäre der Branche, die den Weg für herausragende Leistungen in der Lieferkette ebnen

Everstream Analytics, das globale Unternehmen für Einblicke und Risikoanalysen in Lieferketten, gab heute bekannt, dass Mirko Woitzik, Ulf Venne und Heather Kosztowny in Anerkennung ihrer außergewöhnlichen Branchenkenntnisse und Beiträge von Supply Demand Chain Executive zu den Gewinnern der "Pros to Know" Awards 2023 ernannt wurden.

"Der Preis von Supply Demand Chain Executive wird den besten und klügsten Köpfe der Branche verliehen einer wettbewerbsfähigen Gruppe von Vordenkern, die die Innovation in der Lieferkette nachhaltig geprägt haben", sagte Julie Gerdeman, CEO von Everstream. "Ich bin stolz darauf, dass drei Führungskräfte von Everstream auf der Liste stehen. Mirko, Ulf und Heather sind die treibenden Kräfte hinter unseren Innovationen und Risikoanalysen, und diese Anerkennung spiegelt die positiven Auswirkungen wider, die ihre Arbeit auf unsere Kunden und Lieferketten weltweit hat."

In den vergangenen 12 Monaten haben der Global Director of Intelligence Solutions, Mirko Woitzik, der Global Center of Excellence Leader, Ulf Venne und die Director of Data Science, Heather Kosztowny, maßgeblich zum Wachstum und Erfolg des Unternehmens beigetragen. Woitzik hat die Zahl der Mitarbeiter des Intelligence-Teams weltweit um 40 erhöht und leitet derzeit mehr als 20 Analysten in acht verschiedenen Zeitzonen. In Zusammenarbeit mit Woitzik analysiert dieses Team die Risiken in der Lieferkette, bereichert und validiert KI-generierte Warnmeldungen und deckt wichtige Trends auf, damit Kunden Störungen in der Lieferkette antizipieren und minimieren können. Unter der Leitung von Venne hat das Global Center of Excellence ein Rahmenwerk für Everstream-Kunden entwickelt, um das Risikomanagement in der Lieferkette strategisch in ihre Unternehmen zu integrieren und so langfristige Ergebnisse zu erzielen. Venne ist ein anerkannter Experte für Ausfallsicherheit und Risiken und hat Everstreams wachsende Liste von Kunden unterstützt, darunter Unilever, Google, DuPont und Schneider Electric. Kosztowny und ihr Team konzentrieren sich darauf, ihren Kunden eine kritische Risikobewertung zur Verfügung zu stellen, damit Störungen frühzeitig erkannt werden können. Dank Kosztownys Know-how im Bereich der Datenwissenschaft und des Modelldesigns konnten Kunden Umsatzeinbußen aufgrund von Unterbrechungen um 30 verringern und 70 des Zeitaufwands für das Risikomanagement einsparen.

Everstream unterstützt globale Unternehmen beim Aufbau flexibler, widerstandsfähiger und nachhaltiger Lieferketten. Mithilfe von Big Data und fortschrittlicher künstlicher Intelligenz visualisiert und kartiert Everstream Lieferketten bis hinunter zur N-Ebene und überwacht und bewertet proaktiv Risiken, um globale Unternehmen dabei zu unterstützen, zeitnah strategische Entscheidungen bezüglich der Lieferkette zu treffen. Im Jahr 2022 konnte Everstream seine Buchungen im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln und namhafte Kunden wie Whirlpool, KIOXIA, Shaw Industries und AB InBev gewinnen.

"Auf der diesjährigen Liste stehen Supply-Chain-Fachleute, deren Leistungen und Erfolgsgeschichten dazu beigetragen haben, die Lieferkette voranzutreiben. Sie fördern Sicherheit, Nachhaltigkeit und die Entwicklung von Arbeitskräften. Sie tragen zur Wiederherstellung der Lieferkette bei. Sie befinden sich sprichwörtlich in der Lieferkette", so Marina Mayer, Chefredakteurin von Supply Demand Chain Executive und Food Logistics. "In diesem Jahr haben wir fast 400 Nominierungen erhalten, die höchste Zahl an Vorschlägen, die jemals für diesen Preis eingereicht wurde. Das beweist, dass die Supply-Chain-Experten von heute Großartiges für die Lieferkette leisten. Sie verkörpern, was eine wahre Führungspersönlichkeit ausmacht. Ohne ihre Initiativen, Programme und gemeinsamen Bestrebungen wären die heutigen Lieferketten in einem schlechteren Zustand."

Unter https://sdce.me/4ss5cl finden Sie die vollständige Liste der Gewinner von "Pros to Know 2023". Der Gesamtsieger wird live auf der ProMat in Chicago bekannt gegeben. Unter www.SDCExec.com/awards finden Sie weitere Informationen über geplante Preise von Supply Demand Chain Executive

Weitere Informationen über Everstream finden Sie unter: https://www.everstream.ai/

Über Everstream Analytics

Everstream Analytics setzt den Maßstab für die globale Lieferkette. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und prädiktiver Analytik auf seinen immensen unternehmenseigenen Datenbestand liefert Everstream die prädiktiven Erkenntnisse und Risikoanalysen, die Unternehmen für eine intelligentere, autonomere und nachhaltigere Lieferkette benötigen. Die bewährte Lösung von Everstream lässt sich in Beschaffungs-, Logistik- und Business-Continuity-Plattformen integrieren und generiert die vollständigen Informationen, schärferen Analysen und präzisen Prognosen, die notwendig sind, um eine Lieferkette in einen Geschäftswert zu verwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.everstream.ai/.

Über Supply Demand Chain Executive

Supply Demand Chain Executive ist die einzige Lieferkettenpublikation, die die gesamte globale Lieferkette abdeckt, die sich unter anderem auf Beförderung, Lagerhaltung, Verpackung, Beschaffung, Risikomanagement und professionelle Entwicklung konzentriert. Supply Demand Chain Executive und die Schwesterpublikation Food Logistics sind außerdem die Adresse der Podcast-Kanäle L.I.N.K. und L.I.N.K. Educate sowie von L.I.N.K. Live, SCN Summit, SupplyChainLearningCenter.com, Women in Supply Chain Forum und vielem mehr. Besuchen Sie www.SDCExec.com, um mehr zu erfahren.

