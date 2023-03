CEO Marcus Swanepoel wurde zum Executive Chairman ernannt; COO James Lanigan wird neuer CEO

Luno, ein führender Wallet-Anbieter und eine führende Kryptowährungsbörse mit Kunden in 40 Ländern, meldete heute eine Reihe strategischer Initiativen, um das Unternehmen für die nächste Wachstumsphase zu positionieren. Marcus Swanepoel, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Luno, übernimmt die Position des Executive Chairman und James Lanigan, Chief Operating Officer und seit fünf Jahren für das Unternehmen tätig, wird zum CEO ernannt. Als Executive Chairman wird Swanepoel auch künftig eng mit Lanigan zusammenarbeiten, um die Vision und Strategie von Luno zu lenken. Gleichzeitig wird er sich darauf konzentrieren, die Investorenbasis von Luno zu erweitern, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen.

Im Rahmen dieser Initiativen hat Luno die Canaccord Genuity Group beauftragt, neben der Digital Currency Group (DCG) neue institutionelle und strategische Investoren zu gewinnen, um die Skalierung zu finanzieren, die Expansion zu unterstützen, den Zugewinn von Marktanteilen zu beschleunigen und das Unternehmen auf einen möglichen Börsengang vorzubereiten.

"In den vergangenen zehn Jahren Mitbegründer und CEO von Luno gewesen zu sein, war die größte Ehre in meiner gesamten Karriere. Ich freue mich auf unser nächstes gemeinsames Kapitel, in dem wir allen Menschen die Leistungsfähigkeit von Kryptowährungen an die Hand geben werden", so Swanepoel. "Das Potenzial von Kryptowährungen ist größer und vielversprechender als je zuvor. James Lanigan ist ein erfahrener Unternehmer und eine herausragende Führungspersönlichkeit mit einer ansehnlichen Erfolgsbilanz, die sich bei der Führung eines wahrhaft global operierenden Fintech-Unternehmens über alle Bereich erstreckt. Ich bin mehr als zuversichtlich, dass Lanigan unser Vertrauen bei Kunden und wichtigen Stakeholdern weiter stärken und die Geschäftstätigkeit von Luno wie auch die gesamte Branche voranbringen wird."

Lanigan hat in seiner derzeitigen Position als Chief Operating Officer Luno in mehreren Märkten als führende Marke etabliert und lokale Teams in Afrika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum aufgebaut. Gleichzeitig hat er das Produktportfolio von Luno erweitert, um den Zugang zu Kryptowährungen zu vereinfachen. In dieser Funktion leitete Lanigan die Abteilungen Operations, Commercial, Countries, Product, Marketing und Customer Success. Bevor er 2018 zu Luno wechselte, hatte Lanigan in verschiedenen Branchen leitende Positionen in den Bereichen Commercial, Operations und Marketing inne, zuletzt als Chief Marketing Officer bei Bookatable, jetzt TheFork, einer führenden globalen Online-Reservierungsplattform für Restaurants, die 2016 von Michelin übernommen wurde.

"Es ist ein Privileg, an der Seite eines so leistungsstarken Gründers und einer so erfolgreichen Führungskraft wie Marcus Swanepoel zu arbeiten, dem es so sehr am Herzen liegt, einen positiven Einfluss auf unsere Kunden und Mitarbeitenden auszuüben", so Lanigan. "Ich freue mich sehr darauf, Luno weiterhin bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen zu unterstützen, die unsere Kunden bei jedem Schritt ihrer Krypto-Projekte auf verantwortungsvolle Weise begleiten, und gleichzeitig unser Engagement für Vertrauen, Sicherheit und Compliance aufrecht zu erhalten."

"Nachdem wir zunächst im Jahr 2014 in die Seed-Runde von Luno und dann im Jahr 2020 in eine Übernahme investiert haben, möchten wir Marcus Swanepoel für seine dynamische Führung und seinen anhaltenden Enthusiasmus für den globalen Kryptomarkt danken. Damit hat er Luno zu einem führenden Unternehmen für digitale Vermögenswerte gemacht", so Barry Silbert, Gründer und CEO von DCG. "Mit James Lanigan an der Spitze und mit der strategischen Kooperation von Marcus Swanepoel in seiner neuen Position als Executive Chairman freuen wir uns darauf, Luno bei seinem ehrgeizigen, anhaltenden Wachstum zu unterstützen."

Luno ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DCG. Als einer der führenden Investoren im Bereich digitaler Vermögenswerte erwarb DCG Luno im Jahr 2020 nach der Serie-B-Finanzierungsrunde und dem ersten Investment in der Seed-Runde des Unternehmens im Jahr 2014. Durch die Bereitstellung von Kapital, strategischen Beratungsleistungen und anderen Ressourcen zur Weiterentwicklung des Geschäftsmodells von Luno hat DCG das Unternehmen bei der Skalierung auf einen Umsatz von 100 Millionen US-Dollar mit einer operativen Marge von 40 Prozent und mehr als 11 Millionen Wallets in 40 Ländern unterstützt.

Über Luno

Luno ist ein führender Wallet-Anbieter und eine führende Kryptowährungsbörse. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Leistungsfähigkeit von Kryptowährungen allen Menschen an die Hand zu geben. Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat sich Luno zu einem führenden Unternehmen für verantwortungsbewusste Informationsvermittlung und Investitionen im Bereich Kryptowährungen entwickelt und mehr als 11 Millionen Menschen in über 40 Ländern mit Kryptowährungen vertraut gemacht. Mithilfe der Produkte und Dienstleistungen von Luno ist es sicher und einfach, Kryptowährungen zu kaufen, zu verkaufen, zu speichern und mehr darüber zu erfahren.

Über die Digital Currency Group

Die DCG ist ein globales Unternehmen, das Blockchain-Unternehmen auf der ganzen Welt aufbaut, akquiriert und in diese investiert. Sie wurde 2015 vom CEO Barry Silbert gegründet und ist der aktivste Investor im Blockchain-Segment. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, die Entwicklung eines besseren Finanzsystems durch die Verbreitung von digitalen Vermögenswerten und Blockchain-Technologie zu beschleunigen. Heute ist die DCG im Epizentrum der Blockchain-Branche tätig und unterstützt mehr als 200 Unternehmen in 40 Ländern. Die DCG investiert auch direkt in digitale Währungen und andere digitale Vermögenswerte.

