Im Rahmen des Wettbewerbs "Schönste Bücher aus Liechtenstein" werden jährlich besonders gestaltete Bücher bewertet und ausgezeichnet. Beim Wettbewerb für das Jahr 2022 wurden 27 Publikationen eingereicht.Ein Buch erhielt von der Jury den Titel "Schönstes Buch aus Liechtenstein 2022", zwei weitere Bücher wurden mit einer "Lobenden Anerkennung" ausgezeichnet.Die "Schönsten Bücher aus Liechtenstein 2022" werden am internationalen Wettbewerb "Schönste Bücher aus aller Welt" in Leipzig teilnehmen und von der Stiftung Buchkunst an der Buchmesse in Frankfurt ausgestellt.Kulturminister Manuel Frick hat den Preisträgern am Mittwoch, 22. März 2023 die Urkunden feierlich übergeben.Die Preisträger 2022 sind:"Ausgezeichnet 2022"- Titel: Rivane Neuenschwander - knife does not cut fireHerausgeber: Christiane Meyer-Stoll vom Kunstmuseum LiechtensteinVerlag: Verlag für Moderne Kunst Wien / Kunstmuseum, Liechtenstein, VaduzGestaltung: Sylvia Fröhlich, OstfildernDruck: Gerin Druck GmbH, WolkersdorfBindung: Bindung: Buchbinder Papyrus, Wien"Lobende Anerkennung 2022"- Titel: Artwork. 25 Jahre VP Bank KunststiftungHerausgeber: VP Bank Kunststiftung, VaduzVerlag: VP Bank Kunststiftung, VaduzGestaltung: Hocus & Pocus AG, BalzersBild: Barbara Bühler, BaselDruck: BVD Druck + Verlag AG, SchaanBindung: Bubu AG, Mönchaltorf ZH- Titel: C4 - Nazgol Ansarinia, Mercedes Azpilicueta, Invernomuto, Diamond Stingily,Herausgeber: Letizia Ragaglia vom Kunstmuseum LiechtensteinVerlag: Mousse Publishing, Mailand / Kunstmuseum Liechtenstein, VaduzGestaltung: Mousse Publishing, MailandDruck: Ediprima s.r.l., PiacenzaBindung: Ediprima s.r.l., Piacenza