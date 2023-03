...die Zinsen wieder auf alte Hochs kämen", meint Markus Sievers (Bild), geschäftsführender Gesellschafter vom Vermögensverwalter apano, im Interview auf w:o TV. Außerdem spricht er über "Risse im Finanzsystem". w:o TV!

Die "investitionsbereite Stimmung" sei zurückgekommen. Das zeige der apano-Stimmungsindex an, berichtet Markus Sievers im Gespräch mit Martin Kerscher, w:o TV Anchorman.

Aber es sei schon verwunderlich, dass die Bankenkrise so schnell - abgelesen an den Börsenkursen - ad acta gelegt wurde. Zudem überrasche ihn, dass die Bankenrettung in Form einer Hauruck-Aktion wieder notwendig geworden ist. Sievers sieht bestimmte "Risse im Finanzsystem". Welche das sind, erklärt er im Video!

Video: Martin Kerscher, Text: Christoph Morisse, beide wallstreet:online Zentralredaktion