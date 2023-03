EQS-Ad-hoc: SBF AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

SBF nach vorläufigen Zahlen mit Umsatz und EBITDA unterhalb der Prognose für 2022, deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum 2023 erwartet



Leipzig, 22. März 2023 - Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN A2AAE2, "SBF"), ein börsennotierter Anbieter von LED-Beleuchtungssystemen für Schienenfahrzeuge, Kommunen, Bahn und die Industrie, gibt die vorläufigen Umsatz- und Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2022 bekannt. Der Konzernumsatz stieg auf etwa 34,8 Mio. Euro. Das vorläufige EBITDA erreichte in einem herausfordernden Marktumfeld rund 2,4 Mio. Euro. Prognostiziert waren ein Konzernumsatz von mehr als 36,0 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 3,7 Mio. Euro.



Die Hauptursachen für die nachlassende Wachstumsdynamik und sinkende Profitabilität waren die gestiegenen Beschaffungskosten, die eingeschränkte Materialverfügbarkeit, Auftragsverschiebungen in das neue Geschäftsjahr sowie einzelne Auftragsstornierungen aufgrund des Russlandembargos. Im Segment "Schienenfahrzeuge" konnte die Weitergabe der gestiegenen Beschaffungskosten bislang zeitversetzt teilweise umgesetzt werden. Im Segment "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung" hat sich die Abwicklung einiger Aufträge aufgrund anhaltender Lieferengpässe bei einzelnen Produkten verzögert.



Die Gesellschaft hat sich auf die Herausforderungen eingestellt - unter anderem mit stärkeren Local Content Anforderungen an Lieferanten. Für das aktuelle Geschäftsjahr erwartet der Vorstand ein deutliches Umsatzwachstum auf mehr als 40 Mio. Euro und ein steigendes EBITDA. Langfristig sieht der Vorstand aufgrund des positiven Marktumfelds und geplanter Akquisitionen weiteres Wachstumspotenzial.



