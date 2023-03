Mary Kay Inc., eine globale Fürsprecherin für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung und Nachhaltigkeit und Unterzeichnerin der UN Global Compact Sustainable Ocean Principles, spielt weiterhin eine bedeutende Rolle bei der Erhaltung der Ozeane. Im Februar führte die Kosmetikmarke eine bahnbrechende und benutzerfreundliche Plattform ein, die wertvolle Orientierungs- und Entscheidungshilfe sowie praktisches Wissen für Meeresfachleute bietet. Nach ihrer Ankündigung nahm Mary Kay vor Kurzem am 10. World Ocean Summit and Expo 2023 in Lissabon (Portugal) teil, der von Economist Impact veranstaltet wurde.

Sandra Silva, Mary Kay Portugal's General Manager participates on a panel on the topic of "Putting Coral Reef Restoration at the Heart of Ocean Conservation Action" at the World Ocean Summit in Lisbon, Portugal (Credit: Mary Kay Inc.).

Der World Ocean Summit ist ein jährliches globales Event, das den breitesten Querschnitt der Meeresgemeinschaft zusammenführt von Unternehmen und Finanzgesellschaften bis hin zu Regierungen, nationalen und internationalen Entscheidungsträgern, der Zivilgesellschaft und der akademischen Welt. Mehr als 1.500 Teilnehmer aus über 100 Ländern besuchten das dreitägige Gipfeltreffen, auf dem 188 Redner einige der drängendsten Herausforderungen angingen, mit denen unsere Ozeane konfrontiert werden, wie etwa Klimawandel, Verlust der Biodiversität und Umweltverschmutzung.

Die portugiesische General Managerin von Mary Kay, Sandra Silva, gehörte zu den prominenten Panelteilnehmern der Diskussionsrunde zum Thema "Putting Coral Reef Restoration at the Heart of Ocean Conservation Action". Hinzu kamen weitere namhafte Podiumsgäste, darunter Yabanex Batista vom Global Fund for Coral Reefs (Vereinte Nationen), Tom Moore von der King Abdullah University of Science and Technology (Saudi-Arabien) und Deborah Brosnan von Deborah Brosnan Associates.

Sandra Silva betonte die Bedeutung des Ozeanerhalts, wobei sie konstatierte: "Die Ozeane sind entscheidend für die Lebensgrundlage von Milliarden von Menschen und uns allen kommt eine Rolle zu beim Erhalt der Meere und einer nachhaltigen Meeresökonomie. Mary Kay unterstützt die Teilhabe von Frauen an allen Facetten des Lebens und Geschäftslebens, einschließlich der Gesundheit unseres Planeten."

Martin Koehring, Head of Economist Impact's World Ocean Initiative, erklärte: "Die Aufrechterhaltung der Dynamik in Richtung Ocean Action, auch mithilfe unseres Gipfeltreffens und unserer Veröffentlichungen, ist von entscheidender Bedeutung. In diesem Jahr konnte das Gipfeltreffen den Fortschritt vorantreiben, indem branchenübergreifende Sitzungen abgehalten wurden, um Synergieeffekte zu nutzen und ein sektorübergreifendes Engagement zu fördern. Die Teilnahme von Mary Kay am World Ocean Summit and Expo 2023 verdeutlicht ihr anhaltendes Engagement für den Erhalt der Ozeane und die Schaffung einer nachhaltigen Zukunft für alle."

Die World Ocean Initiative wandelt die Dynamik und den Fokus des World Ocean Summit in ein Jahresprogramm für die Ozeane um, welches das gesamte Potenzial von Economist Impact stärkt, indem es die Genialität einer Ideenschmiede mit der Kreativität einer Medienmarke verbindet, um ein weltweit einflussreiches Publikum zu engagieren. Die World Ocean Initiative strebt nach Abklärung, Förderung und Pflege einer besseren Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Entscheidungsträgern, Investoren, Wissenschaftlern und NRO, um nach Lösungen für die drängendsten Meeresherausforderungen und Themen zu suchen.

Mary Kay setzt sich durch ihre mehr als 32-jährige Partnerschaft mit The Nature Conservancy dafür ein, die Meeresgesundheit zu verbessern und das Bewusstsein für die Bedeutung von Korallenriffen zu stärken. Eines der Schlüsselprojekte, das Mary Kay unterstützt, sind die sogenannten "Super Reefs", um ein globales Netzwerk stark belastbarer Korallenriffe zu identifizieren, zu schützen und wachsen zu lassen, die in einem sich mehr und mehr erwärmenden Ozean überleben können.

"Das Super Reefs Team bringt Regierungen und Gemeinschaften von Riffs mit Fachleuten für Meereswissenschaft, für den Erhalt und nachhaltiges Management der Meere von der Woods Hole Oceanographic Institution, der Stanford University und von The Nature Conservancy sowie mit der privaten Unterstützung von Mary Kay in dieser entscheidenden Phase in der Geschichte der Korallenriffe zusammen", so Dr. Elizabeth McLeod gemeinsam mit The Nature Conservancy.

Klicken Sie bitte hier, um der Podiumsdiskussion "Putting Coral Reef Restoration at the Heart of Ocean Conservation Action" beiwohnen zu können.

WUSSTEN SIE BEREITS FOLGENDES?

Das CEO Water Mandate ist eine Initiative des Global Compact der Vereinten Nationen, welche die Führungskräfte aus der Wirtschaft für die Themen Wasser, Abwasserentsorgung und die Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung im Bereich der Wasserwirtschaft mobilisiert. (Mary Kay ist Unterzeichnerin und trat im Februar 2021 bei).

Die in Absprache mit mehr als 300 Interessenvertretern erstellten Sustainable Ocean Principles bieten einen Rahmen für verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken in unterschiedlichen Sektoren und Geografien. Sie begründen und ergänzen die zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. (Mary Kay ist Unterzeichnerin und trat im Februar 2021 bei).

Die Ozeane spielen eine zentrale Rolle für den Übergang zu einer klimaneutralen, resilienten und fairen Wirtschaft und die Verwirklichung der gesamten 2030 Agenda for Sustainable Development. Die gesamte Weltwirtschaft muss ihren Beitrag leisten, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesundheit der Ozeane sicherzustellen. (Mary Kay ist Mitglied und trat im August 2022 bei).

ÜBER MARY KAY

Als eine der ersten Frauen, denen es gelang, die gläserne Decke in der Wirtschaft zu durchbrechen, gründete Mary Kay Ash 1963 ihr Traum-Kosmetikunternehmen mit einem einzigen Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in mehr als 35 Ländern entwickelt. Als Unternehmen, welches das Unternehmertum fördert, setzt sich Mary Kay dafür ein, Frauen durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung, Networking und Innovation auf ihrem Weg zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu unterstützen. Mary Kay investiert in die Wissenschaft, die hinter dem Thema Beauty steht, und stellt innovative Hautpflegeprodukte, Farbkosmetika, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte her. Mary Kay setzt sich dafür ein, das Leben von heute für eine nachhaltige Zukunft zu bereichern, und arbeitet mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, die sich auf die Förderung herausragender unternehmerischer Leistungen, die Unterstützung der Krebsforschung, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, den Schutz von Überlebenden häuslicher Gewalt, die Verschönerung unserer Gemeinden und die Ermutigung von Kindern, ihren Träumen zu folgen, konzentrieren. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, besuchen Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn oder folgen Sie uns auf Twitter.

Über The Nature Conservancy

The Nature Conservancy ist eine globale Naturschutzorganisation, die sich für den Erhalt von Land und Gewässern einsetzt, wovon alles Leben abhängt. Unter wissenschaftlicher Leitung schaffen wir innovative, bodenständige Lösungen für die schwierigsten Herausforderungen unserer Welt, sodass Natur und Menschen gemeinsam gedeihen können. Wir bekämpfen den Klimawandel, schützen Land, Gewässer und Ozeane in einem noch nie dagewesenen Ausmaß, sorgen für eine nachhaltige Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser und tragen dazu bei, Städte nachhaltiger zu gestalten. Wir arbeiten in 76 Ländern und Regionen 37 durch direkten Erhalt und 39 im Rahmen von Partnerschaften und verfolgen einen kooperativen Ansatz, der lokale Gemeinschaften, Regierungen, den Privatsektor und andere Partner einbezieht. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.nature.org oder folgen Sie @nature_press auf Twitter.

Über die World Ocean Initiative

Die World Ocean Initiative von Economist Impact unterstützt die Entwicklung nachhaltiger Meeresbiologie, indem sie die größten Herausforderungen, mit denen unsere Meere konfrontiert werden, angeht: Klimawandel, Verlust von Biodiversität und Umweltverschmutzung. Ganzjährig und auf unserem Vorzeigegipfeltreffen, dem World Ocean Summit, motivieren wir zu innovativem Denken, ermöglichen neue Partnerschaften und erkunden die wirksamsten Maßnahmen für einen gesunden blauen Planeten. Weitere Informationen finden Sie unter impact.economist.com/ocean.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

