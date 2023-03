MÜNCHEN (dpa-AFX) - Zum Ende der Woche ebben die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Bayern langsam ab: Nach zwei intensiven Tagen mit jeweils breiten Arbeitsniederlegungen in zahlreichen Gewerkschaftsbezirken folgen am Donnerstag noch der Bezirk Rosenheim und der Münchner Flughafen. Zudem soll es in einzelnen Bereiche in anderen Bezirken, wie die Müllabfuhr in Nürnberg, Warnstreiks geben.

Am Flughafen München sind die für die Sicherheitskontrollen zuständigen Mitarbeiter von 8.00 bis 14.00 Uhr zum Ausstand aufgerufen. Verdi rechnet hier mit längeren Wartezeiten, nicht aber mit Flugausfällen. Die Regierung von Oberbayern erwartet ganztägig Flugverschiebungen und längere Wartezeiten.

Im Gewerkschaftsbezirk Rosenheim sind in den Landkreisen Altötting, Mühldorf, Traunstein, Berchtesgadener Land, Rosenheim und Miesbach zahlreiche Bereiche des öffentlichen Dienstes aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Betroffen sind unter anderem die Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, Krankenhäuser und vereinzelt Kitas, und Verwaltungen sowie die Kliniken der Deutschen Rentenversicherung im Landkreis Miesbach und in Bad Aibling./ruc/DP/zb