Cham Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Geschäftsbericht 2022: Die Papieri Cham lebt



23.03.2023 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung Cham, 23. März 2023 Geschäftsbericht 2022: Die Papieri Cham lebt Die erste Etappe des Papieri-Quartiers ist fertiggestellt und bezogen

Starke Nachfrage nach Stockwerkeigentum und Mietwohnungen

Gesamtwert des Immobilienportfolios steigt um 23.3% auf CHF 448.2 Mio.

Cham Group erzielt einen Konzerngewinn von CHF 74.2 Mio.

Ausschüttung verdoppelt sich nachhaltig von CHF 6.00 auf CHF 12.00 Nach gut zwei Jahren Bautätigkeit ist die erste Etappe der Entwicklung des Papieri-Quartiers abgeschlossen. Vor wenigen Wochensind die letzten Mieter und Besitzer in ihre neue Wohnung eingezogen oder haben den Betrieb ihrer Firma in den modernen Räumlichkeiten aufgenommen. Auch die Konturen der zweiten Etappe werden bereits sichtbar, und für die dritte Etappe wurde vor wenigen Tagen das Baugesuch eingereicht. Das zentrale CO 2 -neutrale Energiesystem versorgt die Gebäude mit Wärme, Kälte und Strom - seit Ende 2022 auch mithilfe unseres eigenen Wasserkraftwerks. Auch für die Aktionärinnen und Aktionäre zahlt sich die Geduld aus. Aus dem Verkauf der Stockwerkeigentumseinheiten im ersten Hochhaus, der Parzelle für das OYM-Internat und der signifikanten Wertsteigerung der Entwicklungs- und Renditeliegenschaften resultierte 2022 ein Konzerngewinn von CHF 74.2 Mio. respektive von rund CHF 100 pro Aktie. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die jährliche Ausschüttung von bisher CHF 6.00 auf CHF 12.00 pro Aktie zu verdoppeln. Mit der Vollendung der ersten Bauetappe hat auch die Ertragsseite der Erfolgsrechnung der Cham Group eine neue Basis bekommen. Die Mieteinnahmen, die per Ende 2022 planmässig erst rund CHF 2.3 Mio. betrugen, werden 2023 auf CHF 7 Mio. ansteigen. Dabei wird nur noch ein kleiner Teil aus Erträgen aus Zwischennutzung von Entwicklungsliegenschaften bestehen. Die Soll-Mieteinnahmen der Renditeliegenschaften in der Höhe von rund CHF 6.2 Mio. sind solide und nachhaltig und werden die Ausschüttungsfähigkeit der Cham Group sukzessive erhöhen. Aus der Eigentumsübertragung des Stockwerkeigentums im Hochhaus der ersten Etappe sowie dem Verkauf der OYM-Parzelle erwirtschaftete die Gesellschaft einen Gewinn von CHF 23.3 Mio. Unsere Bilanz wurde durch den Mittelrückfluss erheblich gestärkt. Sie erlaubt uns die Fortsetzung und Fertigstellung der nächsten Etappen, inklusive jenen auf dem benachbarten Pavatex-Areal, ohne dass die Cham Group weiteres Eigenkapital aufnehmen muss. Die erfolgreiche Entwicklungstätigkeit und damit verbunden auch der Erfolg der Vermarktungsaktivitäten unserer Mietobjekte haben 2022 zu einer signifikanten Aufwertung des Portfolios durch den externen Bewerter (JLL) geführt. Bei einem im Vergleich zum Vorjahr stabil gebliebenen Diskontsatz und getätigten Investitionen von CHF 81.0 Mio. sowie Abgänge von CHF 54.3 Mio. stieg der Wert unseres Immobilienportfolios per 2022 um CHF 84.8 Mio. auf CHF 448.2 Mio. Aufgrund des erzielten Konzerngewinns von CHF 74.2 Mio. stieg das Eigenkapital der Cham Group per Ende des Berichtsjahrs um CHF 69.5 Mio. auf CHF 366.7 Mio. Das entspricht einer Eigenkapitalquote von komfortablen 77.0%. Der Nettoinventarwert (NAV) der Aktie der Cham Group AG erhöhte sich damit zum Jahresende um CHF 95.80 auf CHF 503.41. Erste Etappe ist bezogen Die Eigentümer des südlichsten Hochhauses L übernahmen im September und Oktober 2022 ihre neuen Wohnungen. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch der Papieri-Platz fertiggestellt. Mitte September wurde der Bezug des Areals mit einem Quartierfest gefeiert, an dem rund 3'000 Besucher begrüsst werden konnten. In der Maschinengasse wurden ab November die 163 Mietwohnungen und 14 Gewerbeflächen im langen Gebäude A bezogen. Alle Wohnungen und Gewerbeflächen hatten schon kurz nach dem Vermarktungsbeginn ihre Erstmieter gefunden, die Nachfrage war enorm. In den parallel dazu verlaufenden ehemaligen Papiermaschinenhallen PM 1-4, wo attraktive Loft-Wohnungen und Ateliers an der Lorze erstellt wurden, fanden die Eigentumsübergaben in den ersten Wochen dieses Jahres statt. Ende Jahr nahm das neue Flusswasserkraftwerk seinen Betrieb auf und versorgt seither die Energiezentrale mit CO 2 -neutralem, nachhaltigem Strom. Auch die ersten Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Neubauten tragen dazu bei. Mit dem neuen Kraftwerk wurde auch die Fischgängigkeit vom See zur unteren Lorze durch eine Fischtreppe sichergestellt. Im Frühling erfolgt die offizielle Eröffnung des Lorzenstegs. Sowohl die Tiefgarage A unterhalb der Ringstrasse als auch die von der Fabrikstrasse erschlossene Tiefgarage B sind komplett fertiggestellt und stehen Mietern, Stockwerkeigentümern, Gewerbetreibenden und Besuchern zur Nutzung zur Verfügung. In beiden Tiefgaragen sowie nördlich und westlich des Kesselhauses auf dem Papieri-Ring stehen verschiedene Elektromobilitätsladestationen bereit. Ein Sharing-Angebot in Zusammenarbeit mit allride (AMAG) bietet eine Flotte von E-Bikes, Cargo-Bikes und Elektroautos zu attraktiven Tarifen auch für Nachbarn an. Vermarktungserfolg und planmässiger Baufortschritt der zweiten Etappe Die zweite Bauetappe umfasst zwei Wohnhochhäuser mit rund 100 Wohnungen und 50 Microapartments, eine Kita sowie weitere Büro- und Gewerbeflächen in den Erdgeschossen. Auf einer verkauften Parzelle ergänzt ein Sportinternat das Gebäudeensemble. Die Bauarbeiten an den zwei neuen Hochhäusern und dem OYM-Internat sind weit fortgeschritten, die ersten Stockwerke ragen bereits aus dem Boden. Die Nachfrage nach den 61 Stockwerkeigentumswohnungen im Hochhaus I war wiederum enorm. Sämtliche Einheiten sind verkauft und die Anzahlungen geleistet. Der Bezug des Holzhybridbaus erfolgt 2025. Die Vermarktung der Mietwohnungen im Gebäude K wird ab Ende 2023 erfolgen, der Bezug ist für die zweite Jahreshälfte 2024 geplant. Baugesuch für die dritte Etappe eingereicht Für die dritte Bauetappe wurde vor Kurzem das Baugesuch eingereicht. Diese Etappe ist das Gesicht des Papieri-Areals zur Knonauerstrasse. Zwischen zwei langgezogenen Gebäuden mit einer Mischnutzung von Gewerbe und Wohnen wird eine Gasse dicht begrünt und als Aufenthaltsraum gestaltet. Auch hier ist das Interesse potenzieller künftiger Mieter hoch. Für die Verkaufsgeschäfte in den Erdgeschossen konnte bereits ein erster Vorvertrag abgeschlossen werden. Entwicklung der Bestandesbauten schreitet planmässig voran Am gegenüberliegenden Lorzenufer entsteht derzeit in der Werkstattgasse als Ersatzbau des ehemaligen Zentrallagers ein dreistöckiger, moderner Gewerbebau mit industriellem Charme. Die Vermarktung läuft, die Übergabe für den Mieterausbau erfolgt im Herbst 2023. Dem denkmalgeschützten Kesselhaus wird eine würdige Nutzung zugewiesen. In den aussergewöhnlichen Räumen des Denkmals wird eine gastronomische Nutzung entstehen. Für die Obergeschosse werden Eventräumlichkeiten geplant und im Westteil des Gebäudes Gewerbeflächen. Die Baueingabe erfolgt im kommenden Sommer, die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich Mitte 2025. Die Planung für die Umnutzung und Sanierung des Durolux- und des Trafogebäudes beginnt ebenfalls dieses Jahr. Der Bezug ist für Beginn 2026 vorgesehen. Planung für die Umnutzung des Pavatex Areals auf gutem Weg Die Zwischennutzungsflächen der rund 10'000?m2 umfassenden Lagerhallen auf dem ehemaligen Pavatex-Areal sind komplett vermietet. Für den Nordteil wurde im vergangenen Jahr ein rechtskräftiger Bebauungsplan erwirkt. Derzeit läuft ein Baubewilligungsverfahren für ein gewerbliches Gebäude, welches ein Interessent auf eigene Rechnung im Baurecht erstellen möchte. Ein entsprechender Vertrag wird 2023 ausgearbeitet. Für den Südteil wurde zusammen mit der Gemeinde Cham ein Studienverfahren zur Arealentwicklung gestartet, dessen Ergebnisse im kommenden Sommer präsentiert werden. Der anvisierte Bebauungsplan wird einerseits eine verdichtete Wohnnutzung beinhalten, andererseits soll er der Gemeinde den Bau eines dringend benötigten Schulhauses ermöglichen. Anträge an die Generalversammlung Wir freuen uns, Sie am 3. Mai anlässlich unserer Generalversammlung wieder persönlich begrüssen zu dürfen. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die jährliche Ausschüttung von bisher CHF 6.00 auf CHF 12.00 pro Aktie zu verdoppeln. Die Verwaltungsräte Philipp Buhofer (als Präsident), Christoph Caviezel, Claude Ebnöther, Annelies Häcki Buhofer und Felix Thöni stellen sich für eine weitere einjährige Amtsperiode zur Wiederwahl. Ausblick auf 2023 Das neue Papieri-Quartier wird sich 2023 weiter beleben, und die Bau- und Planungsarbeiten werden stetig voranschreiten. Ein Fokus liegt auf der Vorvermarktung der entstehenden Büro- und Gewerbeflächen der dritten Etappe. Der Gesellschaft kommt dabei der gelungene Start des neuen Quartiers zugute. Die zentrale Lage, die lebendige Durchmischung von Wohnen und Arbeiten sowie die nachhaltige Bau- und Betriebsweise der Papieri-Gebäude sind attraktiv und ein grosses Plus für Arbeitgeber und Mitarbeitende, die steigende Ansprüche an das Umfeld ihres Arbeitsortes stellen. Darüber hinaus geniesst das neu entstehende Quartier bereits eine hohe Akzeptanz bei der Chamer Bevölkerung. Auch die anhaltend guten wirtschaftlichen Aussichten der Region stimmen zuversichtlich. Im Zuge der Verbuchung des zweiten Teils der Promotionserträge der ersten Etappe, der signifikant steigenden Mieteinnahmen und der weiteren fortschrittsbedingten Aufwertungen der Entwicklungsliegenschaften erwarten wir auch für 2023 ein gutes Geschäftsergebnis. Die Cham Group- Aktie befindet sich auf dem besten Weg, zu einer stabilen, nachhaltig attraktiven Renditeanlage zu werden. *** Weitere Details zur Entwicklung des Papieri-Areals und der Cham Group entnehmen Sie dem Ge-schäftsbericht und der Unternehmenspräsentation auf der Website https://www.chamgroup.ch/investor-relations/finanzberichte in der Rubrik Investor Relations. Für weitere Informationen: IR-Beauftragter Cham Group AG

Edwin van der Geest

Email: investoren@chamgroup.ch

Telefon: +41 79 330 55 22



CEO Cham Group AG

Thomas Aebischer

Email: thomas.aebischer@chamgroup.ch

Telefon: +41 41 508 08 21 Die wichtigsten Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2022 Erfolgsrechnung (in Mio. CHF) 2022 2021 Ertrag aus Vermietung 2.3 1.3 Nettoergebnis aus Verkauf Promotionsliegenschaften 19.6 0.0 Betriebliches Ergebnis vor Neubewertung 21.4 -1.6 Erfolg aus Neubewertung 58.2 21.6 Konzerngewinn 74.2 16.2

Bilanz (in Mio. CHF)



31.12.2022



31.12.2021 Promotionsliegenschaften 72.1 89.9 Renditeliegenschaften 186.1 7.5 Entwicklungsliegenschaften 190.0 266.0 Finanzverbindlichkeiten 24.9 32.2 Eigenkapital 366.7 297.2 Eigenkapitalquote in % 77.0 75.9 NAV pro Aktie (CHF) 503.41 407.61

Über die Cham Group Die Immobiliengesellschaft Cham Group konzentriert sich auf die Entwicklung des Papieri-Areals im Zentrum von Cham. Auf dem ehemaligen Fabrikgelände entsteht etappenweise bis 2035 ein elf Hektar umfassendes neues Quartier mit je rund 1'000 Wohnungen und Arbeitsplätzen. Durch ihr integriertes Geschäftsmodell deckt die Cham Group den gesamten Lebenszyklus der Liegenschaften von der Entwicklung über den Bau bis zu Bewirtschaftung und Werterhalt ab. Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit Ressourcen sind dabei zentrale Anliegen. Weiteres Wachstum kann die Cham Group durch Zukäufe von zusätzlichen Entwicklungs- und Anlageliegenschaften in der erweiterten Region generieren. In einem ersten Schritt wurde 2018 das an das Papieri-Areal angrenzende Pavatex-Areal erworben, das ebenfalls entwickelt wird. Die Aktien der Cham Group AG (Valorennummer 193185) werden über die ausserbörslichen Handelsplattformen der Bank Lienhardt & Partner und der Berner Kantonalbank gehandelt. Disclaimer Diese Kommunikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z. B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Cham_MM_23.3.2023





Ende der Medienmitteilungen