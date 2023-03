DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

KLIMAFONDS - Die Finanzmittel des Klima- und Transformationsfonds (KTF) der Bundesregierung sind in wenigen Jahren aufgebraucht. Wie Bild unter Berufung auf Kreise des Haushaltsausschusses des Bundestags schreibt, hat der Fonds nach aktuellen Planungen bis 2026 alle Reserven verbraucht. Damit stehen für die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geplante Förderung von neuen Heizungen im Zuge der GEG-Novelle ab 2024 kaum Finanzmittel im KTF zur Verfügung. (Bild)

DIESELSKANDAL - Ein neuer Bericht zu Abgastests bringt Hersteller und Behörden knapp acht Jahre nach Beginn der Dieselaffäre erneut in Erklärungsnot. So weisen laut einem Report des "International Council on Clean Transportation Europe" (ICCT Europe) 77 Prozent der Dieselmodelle mit den Abgasnormen Euro 5, 6b und 6c verdächtig hohe Stickoxidemissionen auf. Die Auswertung lag dem Handelsblatt vorab vor. (Handelsblatt)

March 23, 2023

