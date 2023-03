"Die Unsicherheit an den Aktienmärkten hat viele Personen motiviert, ihr Portfolio breiter zu diversifizieren und alternative Anlagen aufzunehmen."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Perucca, was spricht für alternative Anlagen in Sachwerte? Aurelio Perucca: Alternative Anlagen sind ein wichtiger Bestandteil eines gut diversifizierten Portfolios. Meiner Meinung nach sollten ca. 5-20% des Portfolios in alternative Anlagen investiert werden, aber das hängt natürlich vom individuellen Risikoprofil ab. Durch die niedrige Korrelation mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...