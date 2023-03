EQS-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis

CEO Klaus-Peter Schulenberg: "Überaus positive Entwicklung in nationalen wie internationalen Kernmärkten" München, 23. März 2023. CTS EVENTIM, einer der führenden internationalen Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, hat das Geschäftsjahr 2022 mit Rekordwerten abgeschlossen. Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr (408 Mio. Euro) um 372 % auf 1,926 Mrd. Euro - eine Steigerung von 33 % gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2019 vor der COVID-19-Pandemie. Die neue Bestmarke von knapp zwei Milliarden Euro wird durch die starken Zuwächse sowohl im Ticketing- als auch im Live Entertainment-Segment getragen. Klaus-Peter Schulenberg, CEO CTS EVENTIM, dazu: "Die überaus positive Entwicklung von unseren beiden Hauptsegmenten in den nationalen wie internationalen Kernmärkten freut uns sehr. Der dynamisch anhaltende Trend der Menschen, allerorts wieder auf Live Events gehen zu wollen, spiegelt sich in unserem Konzernergebnis wider. Dass wir unsere Umsatzerlöse 2022 signifikant ausbauen konnten, war aufgrund der Pandemie zunächst keine Selbstverständlichkeit und geht mit einer Reihe von erfolgreichen Entwicklungen einher. Dazu zählen der Ausbau digitaler Ticketverkäufe, das Investment in systemische Innovationen sowie unsere globale Expansionsstrategie. Wir gehen davon aus, dass wir den starken Kurs des profitablen Wachstums konsequent fortsetzen und unsere Marktposition weiter ausbauen." Das normalisierte?Konzern-EBITDA?betrug 384 Mio. Euro in 2022, nach 208 Mio. Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres und 286 Mio. Euro in 2019. Im Segment?Ticketing?erreichten die Umsatzerlöse 541 Mio. Euro in 2022 (VJ: 224 Mio. Euro) und liegen damit 12 % über dem Niveau des Jahres 2019 (482 Mio. Euro). Das normalisierte EBITDA betrug 2022 263 Mio. Euro (VJ: 177 Mio. Euro), was einem Zuwachs von 20 % gegenüber dem Jahr 2019 (220 Mio. Euro) entspricht. Hauptwachstumstreiber waren die Märkte Deutschland, Schweiz, Italien sowie Brasilien. Der Anstieg von Umsatz und EBITDA im Segment Ticketing ist neben dem Neustart der Branche nach der Pandemie u. a. auch über die fortlaufenden Optimierungen der digitalen Plattformen und Produkte erzielt worden. So hat die erfolgreiche Einführung von EVENTIM.Pass als reinem Digital-Ticket bereits bei einem ersten Einsatz anlässlich der Ed Sheeran Tour für mehr als zwei Millionen digital verkaufter Tickets gesorgt. Des Weiteren konnten Künstler wie zum Beispiel Pink, die Rolling Stones, Rammstein und Roland Kaiser nahtlos an vorherige Erfolge anschließen. In 2022 wurden 69 Millionen Internet-Tickets über die Webshops des CTS Konzerns verkauft; dies entspricht einem Wachstum von 116 % zum Vorjahr und 21 % zu 2019. Im Segment Live Entertainment konnte 2022 aufgrund erfolgreich abgewickelter publikumsstarker Großtourneen und Festivals ebenfalls ein Rekordergebnis erwirtschaftet werden. Die Erlöse im Segment Live Entertainment kletterten im Geschäftsjahr 2022 auf 1.410 Mio. Euro (VJ: 191 Mio. Euro), ein deutliches Plus von 43 % gegenüber dem Wert von vor drei Jahren (986 Mio. Euro). Das normalisierte EBITDA betrug 2022 121 Mio. Euro (VJ: 31 Mio. Euro) und lag damit fast doppelt so hoch wie im Geschäftsjahr 2019 (66 Mio. Euro). Klaus-Peter Schulenberg ergänzt: "Als integrierter Live Entertainment Konzern nutzen wir Chancen weiterhin konsequent, um national wie international mit und in den Märkten zu wachsen. Wir werden neue Geschäftsfelder erschließen und unser Angebot sowie unsere Technologien permanent weiterentwickeln." Der vollständige Geschäftsbericht wird am 23. März 2023 veröffentlicht und steht ab diesem Zeitpunkt unter corporate.eventim.de zur Verfügung. Über CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Pro Jahr werden ca. 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur CTS EVENTIM-Gruppe gehören zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Gemäß "Global Promoter Ranking 2022" von Pollstar ist die Gruppe der drittgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2022 in mehr als 20 Ländern einen Umsatz von 1,9 Mrd. Euro.

