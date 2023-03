DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: Neue Kunden für das Next-Generation-Network der 3U TELECOM GmbH - Internationale Unternehmen eröffnen ihren Teilnehmernetzbetrieb in Deutschland

Marburg (pta/23.03.2023/07:30) - Zwei internationale Telefonunternehmen nutzen jetzt das Next-Generation-Network (NGN) der 3U TELECOM GmbH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902). Ein Unternehmen aus Österreich und ein in Paris ansässiger Konzern können für die Expansion ihres Geschäftsbetriebs in Deutschland ab sofort deutsche Telefonanschlüsse realisieren und so für sich und ihre Kunden Zeit und Kosten sparen. Das Angebot eines virtuellen Teilnehmernetzbetriebs (vTNB) beruht auf der leistungsfähigen und bewährten NGN-Infrastruktur der 3U. 3U TELECOM erübrigt ihren Kunden damit hohe Investitionen in eigene NGN Hard- und Software, in eigene Telekom-Interconnects sowie die umfangreichen Zusammenschaltungstests mit der Telekom Deutschland. Die neuen Kunden nutzen darüber hinaus Rufnummernverwaltung und Portierungsdatenbank seitens 3U.

Der eine Kunde, das 2014 in Frankreich gegründete Unternehmen, bietet seinen weltweit mehr als 12.000 mittelständischen Kunden eine umfassende und hoch performante cloudbasierte Telekommunikationsplattform insbesondere für Vertrieb und Kundenbetreuung an. Es wird seinen Internationalisierungskurs nun auch in Deutschland mit Nachdruck vorantreiben und hat gerade ein neues Büro in Berlin eröffnet. Schon jetzt betreuen 30 deutschsprachige Beschäftigte die Kunden und Technologiepartner im DACH-Raum.

Das in Wien ansässige, inhabergeführte Unternehmen ist seit zwei Jahrzehnten als Telekom-Netzbetreiber und Lösungsanbieter ausschließlich auf die geschäftliche Kommunikation spezialisiert und bietet Unternehmenskunden umfassende und zuverlässige Telefonie-Lösungen aus der Cloud - von lokalen und internationalen Kunden-Hotlines über Cloud-Telefonanlagen bis hin zu individuellen Telefonielösungen. Die internationale Ausrichtung war von Anfang an Teil des Geschäftsmodells und hat zu einer breiten Kundenbasis in ganz Europa geführt.

Uwe Knoke, Vorstand Strategie und Geschäftsentwicklung der 3U HOLDING AG, heißt die neuen NGN-Kunden willkommen: "Es freut uns, dass führende internationale Telefonieanbieter für ihr Deutschlandgeschäft auf unser Netzwerk und auf unser umfassendes Dienstleistungsangebot vertrauen. Das NGN ist eine technische Grundlage unserer Wachstumsstrategie im Bereich der 3U TELECOM. Der verstärkte Ausbau von Marketing, Vertrieb und Kundenorientierung soll diesen sich jetzt abzeichnenden Aufwärtstrend weiter beschleunigen."

