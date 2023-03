DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht und zugleich signalisiert, dass die Turbulenzen im Bankensystem ihre Zinserhöhungskampagne früher beenden könnten als es vor zwei Wochen noch wahrscheinlich erschien. Mit wieder sinkenden Zinsen rechnen die Fed-Mitglieder erst im kommenden Jahr, wobei der Leitzins 2024 nicht so stark sinken dürfte wie bisher erwartet worden sei. Der Leitzins liegt jetzt in der Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent. Es war die neunte Zinserhöhung in Folge. In ihrem Statement deuteten die Währungshüter an, dass sie die Zinssätze möglicherweise bald nicht mehr erhöhen werden. "Der Rat geht davon aus, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik angebracht sein könnte", hieß es. Die Notenbanker ließen allerdings eine Formulierung fallen, die in den acht vorangegangenen Erklärungen verwendet wurde und die besagte, dass der Rat davon ausgeht, dass "kontinuierliche Erhöhungen" der Zinssätze angemessen wären. Fed-Chef Jerome Powell sagte dass die Ratsmitglieder eine Zinspause bei dieser Sitzung erwogen hätten. Die Inflations- und Arbeitsmarktdaten seien aber stärker als erwartet gewesen. Die Fed sei fest entschlossen, die Inflation wieder auf das Ziel von 2 Prozent zu bringen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Heidelbergcement AG, ausführliches Jahresergebnis und

Geschäftsbericht

07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Geschäftsbericht

07:00 DE/Nemetschek SE, Jahresergebnis

07:00 DE/Krones AG, ausführliches Jahresergebnis, Geschäftsbericht

07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 CH/Zur Rose Group AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 Analysten-

und Pressekonferenz)

07:30 DE/Befesa SA, ausführliches Jahresergebnis, Geschäftsbericht

07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und

Geschäftsbericht

07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches

Jahresergebnis

07:30 DE/Indus Holding AG, ausführliches Jahresergebnis

07:40 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Jahresergebnis

07:40 DE/Zeal Network SE, Jahresergebnis

07:55 DE/PVA TePla AG, Jahresergebnis

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Jahresergebnis (16:00

Analystenkonferenz)

09:30 DE/Volkswagen Nutzfahrzeuge, Jahresergebnis (10:15 BI-PK)

10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Jahresergebnis

13:00 DE/Suse SA, HV

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, ausführliches Jahresergebnis

18:10 DE/Patrizia SE, ausführliches Jahresergebnis, Geschäftsbericht

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Jungheinrich AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR British American Tobacco 0,5772 Pence

AUSBLICK KONJUNKTUR

-CH 09:30 Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: 1,50% zuvor: 1,00% -GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 4,25% zuvor: 4,00% -EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) März PROGNOSE: -18,3 zuvor: -19,0 -US 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 198.000 zuvor: 192.000 13:30 Leistungsbilanz 4Q 15:00 Neubauverkäufe Februar PROGNOSE: -3,0% gg Vm zuvor: +7,2% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 15.337,00 +0,5% E-Mini-Future S&P-500 3.993,50 +0,6% E-Mini-Future Nsdq-100 12.795,25 +0,7% Nikkei-225 27.419,61 -0,2% Schanghai-Composite 3.277,65 +0,4% Hang-Seng-Index 19.889,04 +1,5% +/- Ticks Bund -Future 136,49 +14 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 15.216,19 +0,1% DAX-Future 15.269,00 -1,0% XDAX 15.111,02 -1,0% MDAX 26.864,77 -0,6% TecDAX 3.227,81 -0,3% EuroStoxx50 4.195,70 +0,3% Stoxx50 3.834,66 +0,5% Dow-Jones 32.030,11 -1,6% S&P-500-Index 3.936,97 -1,6% Nasdaq-Comp. 11.669,96 -1,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,52 +64

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Händler rechnen mit einer knapp behaupteten Eröffnung. Damit würden die schwachen US-Vorlagen vergleichsweise gut weggesteckt, wie schon an den Börsen in Asien. Die Futures auf die US-Indizes ziehen zudem an. "Zwar befürchten Marktteilnehmer, dass die strengeren Finanzierungskonditionen die Wirtschaft zusätzlich schwächen könnten", sagt Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. An den anderen Börsen überwiegt aber die Erleichterung darüber, dass die US-Notenbank jetzt nur noch eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr und Zinssenkungen im kommenden Jahr erwartet. "Das Ende ist nah", so Commerzbank-Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann zum Zinserhöhungszyklus der Fed. Die europäischen Märkte dürften nun auf die Sitzungen der SNB und der BoE warten. Die SNB wird den Leitzins voraussichtlich trotz der jüngsten Turbulenzen um die Credit Suisse auf 1,5 von 1,0 Prozent erhöhen, so die Markterwartung. Von der BoE wird eine Zinserhöhung auf 4,25 von 4,0 Prozent erwartet.

Rückblick: Etwas fester - Nachdem die Entspannung in der Bankenkrise bis zum Mittag noch zur Auflösung von Absicherungen geführt hatte, geriet im Verlauf zunehmend die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank in den Blick. Damit kam es zu einer abwartenden Haltung und zu einem Favoritenwechsel: Vorne lagen schließlich nicht mehr die Banken und Zykliker, sondern Aktien defensiver Branchen wie Nahrungsmittel und Konsumgüter.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Zalando stiegen um 2,2 Prozent, nachdem sie von Exane BNP auf "Outperform" erhöht worden waren, Covestro (+2,0%) profitierten ebenfalls von einer Hochstufung. Siemens zogen um 1,5 Prozent an, nachdem sich der Finanzchef zuversichtlich für das zweite Quartal geäußert hatte. Adidas konnten nicht von guten Nike-Zahlen profitieren und gaben 1,1 Prozent ab. Grund sei der Druck auf die Marge, hieß es im Handel. Bei Deutsche Telekom (-0,9%) belastete ein Handelsblatt-Bericht, wonach 2019 mit der chinesischen Huawei ein Pakt geschlossen wurde, der US-Sanktionen umgangen haben könnte. Vonovia knickten nach negativen Analystenstimmen um 4,6 Prozent ein. Aroundtown verloren nach dem Geschäftsbericht 10 Prozent. Auch hier drohe die Dividende auszufallen, hieß es. Die Aktie der vom Immobilienmarkt stark abhängigen Deutschen Pfandbriefbank brach um 10,6 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Scout24 wurden 0,8 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen kauft eigene Aktien für bis zu 100 Millionen Euro zurück. Porsche AG gaben 0,6 Prozent nach. Der Sportwagenbauer zahlt Mitarbeitern für das vergangene Jahr eine Prämie von bis zu 9.050 Euro. Anspruch darauf hätten rund 27.000 Mitarbeiter, so die Automobilwoche.

USA - AKTIEN

Schwach - Die US-Börsen reagierten mit nachgebden Kursen auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Sie erhöhte die Leitzinsen zwar wie erwartet um 25 Basispunkte, signalisierte aber auch, dass es im laufenden Jahr noch nicht zu Zinssenkungen kommen werde, worüber am Markt schon länger spekuliert wird. Außerdem betonte sie, dass wegen der Turbulenzen im Bankensystem die Zinserhöhungskampagne früher beendet werden könnte, was am Markt aber offenbar eher verunsicherte. Bankaktien litten darunter, dass US-Finanzministerin Yellen ankündigte, die Einlagensicherung angesichts der Probleme im Bankensektor nicht auf über 250.000 Dollar erhöhen zu wollen. Nike büßten 4,9 Prozent ein. Umsatz und Gewinn übertrafen zwar im dritten Quartal die Erwartungen, allerdings kämpft das Unternehmen mit hohen Kosten, während Preisnachlässe die Margen drücken. Moderna (-2,6%) kündigte an, seinen Covid-19-Impfstoff im kommerziellen Vertrieb zu einem Preis von etwa 130 US-Dollar pro Dosis anzubieten, deutlich mehr als die US-Regierung im Rahmen ihrer Exklusivverträge gezahlt hat. Gamestop erhöhten sich um 35,2 Prozent. Der auf Videospiele spezialisierte Einzelhändler hatte nach sieben Quartalen mit Verlust erstmals wieder einen Gewinn gemeldet.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,94 -22,3 4,16 -48,1 5 Jahre 3,52 -22,6 3,75 -47,7 7 Jahre 3,49 -20,9 3,70 -47,8 10 Jahre 3,46 -15,1 3,61 -42,4 30 Jahre 3,65 -7,9 3,73 -31,7

Am Anleihemarkt gaben die Renditen im Gefolge des Zinsentscheids und der geldpolitischen Verlautbarungen, wonach möglicherweise wegen der Bankenkrise demnächst eine Pause im Zinserhöhungszyklus anstehen könnte, deutlich nach.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:05 % YTD EUR/USD 1,0925 +0,6% 1,0859 1,0794 +2,1% EUR/JPY 142,80 +0,0% 142,74 143,15 +1,7% EUR/CHF 0,9997 +0,3% 1,0900 0,9964 +1,0% EUR/GBP 0,8860 +0,1% 0,8852 0,8822 +0,1% USD/JPY 130,68 -0,6% 131,46 132,64 -0,3% GBP/USD 1,2333 +0,5% 1,2267 1,2236 +2,0% USD/CNH 6,8151 -0,7% 6,8621 6,8786 -1,6% Bitcoin BTC/USD 27.730,46 +1,6% 27.280,57 28.678,29 +67,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich nach der Zinsentscheidung und den Fed-Aussagen deutlich schwächer, parallel zu den stark sinkenden Renditen am Anleihemarkt. Der Dollar-Index verlor 0,8 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,27 70,9 -0,9% -0,63 -12,7% Brent/ICE 76,03 76,69 -0,9% -0,66 -10,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise stiegen um rund 1 Prozent. Die US-Rohöllagerbestände waren in der abgelaufenen Woche zwar unerwartet um 1,117 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche gestiegen, allerdings nahmen die Benzinbestände deutlicher als erwartet um 6,399 Millionen Barrel ab.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.982,94 1.966,04 +0,9% +16,90 +8,7% Silber (Spot) 23,05 22,90 +0,7% +0,15 -3,8% Platin (Spot) 992,55 984,95 +0,8% +7,60 -7,1% Kupfer-Future 4,07 4,04 +0,7% +0,03 +6,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis profitierte von den stark sinkenden US-Marktzinsen, wodurch Anleihen als Anlage gegenüber dem Edelmetall Atttraktivität einbüßen. Auch der schwächere Dollar stützte. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,6 Prozent auf 1.971 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

BREXIT

Großbritanniens Parlament hat sich für einen wichtigen Teil der von London und der EU ausgehandelten Post-Brexit-Einigung für Nordirland ausgesprochen.

DEUTSCHLAND - Klagen Abgasreinigung

Der Deutsche Richterbund rechnet nach dem EuGH-Urteil zu Abschalteinrichtungen zur Abgasreinigung in Autos mit einer neuen Klagewelle.

EU - Verbrenner-Aus

Bundesverkehrsminister Volker Wissing erwartet keine schnelle Einigung im Streit mit Brüssel über das Verbrenner-Aus. "Wir reden über eine Regulierung für das Jahr 2035. Ich verstehe nicht, warum man sich jetzt nicht noch einmal Zeit nehmen dürfen soll, um die Dinge genau anzuschauen", sagte er der Augsburger Allgemeinen. Die FDP setzt sich dafür ein, Autos mit Otto- oder Dieselmotor auch nach 2035 europaweit zu erlauben, wenn sie synthetische Kraftstoffe tanken.

USA - Einlagensicherung

Eine Ausweitung der US-Einlagensicherung durch die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) steht derzeit nicht zur Debatte. "Das haben wir uns nicht angeschaut, das ziehen wir nicht in Erwägung", sagte Finanzministerin Janet Yellen am Mittwoch vor einem Senatsausschuss. Über das angemessene Ausmaß der Absicherung könne in Zukunft aber diskutiert werden. Derzeit gibt es ein Limit von 250.000 Dollar.

USA - Tornado

Inmitten heftiger Unwetter im US-Bundesstaat Kalifornien hat ein Tornado in der Nähe von Los Angeles für erhebliche Zerstörungen gesorgt.

HEIDELBERG MATERIALS

will für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 eine um 20 Cent höhere Dividende von 2,60 Euro zahlen. Ausgeschüttet würden damit 27 (Vorjahr: 29,4) Prozent des bereinigten Gewinns.

PORSCHE AG

zahlt den Mitarbeitern für das vergangene Jahr eine Prämie von bis zu 9.050 Euro. Anspruch darauf haben rund 27.000 Mitarbeiter, wie die Automobilwoche berichtet. "Unsere Mitarbeiter sollen angemessen am Erfolg des Unternehmens teilhaben. Das hat Tradition bei Porsche", sagte Personalchef Andreas Haffner im Gespräch mit der Zeitung.

NEMETSCHEK

rechnet dieses Jahr mit einer nachlassenden Profitabilität. Die EBITDA-Marge soll weiter auf einem hohen Niveau liegen - zwischen 28 und 30 Prozent und damit niedriger als die für 2022 ausgewiesenen 32 Prozent. Der Umsatz soll währungsbereinigt um 4 bis 6 Prozent steigen. Das Wachstum der jährlich wiederkehrendem Umsätze soll 2023 über 25 Prozent liegen.

SCOUT24

kauft eigene Aktien für bis zu 100 Millionen Euro zurück. Der Aktienrückkauf über die Börse soll voraussichtlich in den nächsten Wochen beginnen und voraussichtlich im Jahr 2024 enden. Für 2022 schlägt das Unternehmen eine Dividende von 1,00 nach zuvor 0,84 Euro je Aktie vor.

VITESCO

rechnet im neuen Jahr mit einer weiteren Verbesserung sowohl des Umsatzes als auch der Marge und setzt dabei besonders auf das zweite Halbjahr in Europa und den USA. Konkret rechnet der Konzern mit einem Umsatz von 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro. Die bereinigte EBIT-Marge soll sich auf 2,9 bis 3,4 Prozent verbessern.

SIKA

hat im Zuge der geplanten Übernahme des deutschen Bauchemieunternehmens MBCC neue Zugeständnisse gemacht und will die MBCC-Geschäfte mit chemischen Zusatzstoffen in England, den USA, Kanada, Europa, Australien und Neuseeland an das Private-Equity-Unternehmen Cinven verkaufen, um die Bedenken der britischen Wettbewerbsbehörde CMA auszuräumen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2023 02:32 ET (06:32 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.