DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht und zugleich signalisiert, dass die Turbulenzen im Bankensystem ihre Zinserhöhungskampagne früher beenden könnten als es vor zwei Wochen noch wahrscheinlich erschien. Mit wieder sinkenden Zinsen rechnen die Fed-Mitglieder erst im kommenden Jahr, wobei der Leitzins 2024 nicht so stark sinken dürfte wie bisher erwartet worden war. Der Leitzins liegt jetzt in der Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent. Es war die neunte Zinserhöhung in Folge. In ihrem Statement deuteten die Währungshüter an, dass sie die Zinssätze möglicherweise bald nicht mehr erhöhen werden. "Der Rat geht davon aus, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik angebracht sein könnte", hieß es. Die Notenbanker ließen allerdings eine Formulierung fallen, die in den acht vorangegangenen Erklärungen verwendet wurde und die besagte, dass der Rat davon ausgeht, dass "kontinuierliche Erhöhungen" der Zinssätze angemessen wären. Fed-Chef Jerome Powell sagte dass die Ratsmitglieder eine Zinspause bei dieser Sitzung erwogen hätten. Die Inflations- und Arbeitsmarktdaten seien aber stärker als erwartet gewesen. Die Fed sei fest entschlossen, die Inflation wieder auf das Ziel von 2 Prozent zu bringen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 198.000 zuvor: 192.000 13:30 Leistungsbilanz 4Q 15:00 Neubauverkäufe Februar PROGNOSE: -3,0% gg Vm zuvor: +7,2% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.993,25 +0,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.797,00 +0,7% Nikkei-225 27.419,61 -0,2% Hang-Seng-Index 19.892,20 +1,5% Kospi 2.424,48 +0,3% Shanghai-Composite 3.279,10 +0,4% S&P/ASX 200 6.968,60 -0,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Donnerstag im Verlauf keine einheitliche Tendenz feststellen. Die Kurse folgten zunächst den US-Aktienmärkten nach unten, die am Mittwoch nach dem Zinsentscheid und den begleitenden Aussagen der US-Notenbank kräftig nachgegeben hatten. Allerdings haben die Futures auf die US-Aktienindizes im asiatischen Handel inzwischen ins Plus gedreht, was die Verluste an den Börsen der Region mindert. Einige Handelsplätze haben ihre Abgaben inzwischen mehr als wettgemacht. Wie in den USA werden auch in Asien Bankenwerte verkauft, nachdem US-Finanzministerin Janet Yellen eine Erhöhung der Einlagensicherung ausgeschlossen hatte. Deutlich im Plus zeigt sich die Börse in Hongkong, gestützt vom Schwergewicht Tencent, das um rund 6 Prozent steigt. Das Unternehmen hatte am Mittwoch nach Börsenschluss gute Geschäftszahlen veröffentlicht.

US-NACHBÖRSE

Geschäftszahlen einiger Nebenwerte und Nachrichten aus dem Pharmabereich haben den nachbörslichen Handel am Mittwoch bestimmt. Coinbase gerieten derweil mit einer drohenden Klage der US-Börsenaufsicht SEC unter Druck. Die Kryptobörse hat mutmaßlich gegen Bestimmungen zum Anlegerschutz verstoßen, wie es in dem Schreiben der SEC an Coinbase hieß. Die Aktie sackte um 15,8 Prozent ab. Steelcase verbesserten sich um 5,9 Prozent. Der Möbelhersteller hat im vierten Quartal auf dem amerikanischen Kontinent mehr Möbel verkauft. Nach eigenen Angaben profitierte das Unternehmen davon, dass mehr und mehr Unternehmen ihre Mitarbeiter zurück in die Büros beordern. Überzeugende Geschäftszahlen verhalfen Agile Therapeutics zu einem Kurssprung von fast 20 Prozent. SQZ Biotechnologies machten einen Satz von 19,4 Prozent. Nach ersten ermutigenden Ergebnissen wird die Phase-1-Studie eines Mittels zur Behandlung von HPV-16-bedingten Tumoren fortgesetzt. Cidara sanken um 1,1 Prozent, nachdem das Mittel Rezzayo die FDA-Zulassung zur Behandlung von Candidämie erhalten hatte. Allerdings hatte die Aktie zuvor kräftig zugelegt, nachdem die Centers for Disease Control and Prevention in den USA vor einer wachsenden Zahl an Infektionen mit Candida auris gewarnt hatten, die bislang selten vorkommen, aber häufig tödlich enden. Biogen (-0,1%) zeigten sich derweil wenig beeindruckt davon, dass ein Ausschuss der US-Arzneimittelbehörde FDA das ALS-Mittel des Unternehmens als unwirksam bezeichnete. Die FDA stützt ihre Zulassungsentscheidungen auf Empfehlungen der Ausschüsse, ist aber nicht an diese gebunden.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.030,11 -1,6% -530,49 -3,4% S&P-500 3.936,97 -1,6% -65,90 +2,5% Nasdaq-Comp. 11.669,96 -1,6% -190,15 +11,5% Nasdaq-100 12.567,15 -1,4% -174,29 +14,9% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,0 Mrd 1,14 Mrd Gewinner 768 2.392 Verlierer 2.249 679 Unverändert 114 83

Schwach - Die US-Börsen reagierten mit nachgebenden Kursen auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Sie erhöhte die Leitzinsen zwar wie erwartet um 25 Basispunkte, signalisierte aber auch, dass es im laufenden Jahr noch nicht zu Zinssenkungen kommen werde, worüber am Markt schon länger spekuliert wird. Außerdem betonte sie, dass wegen der Turbulenzen im Bankensystem die Zinserhöhungskampagne früher beendet werden könnte, was am Markt aber offenbar eher verunsicherte. Bankaktien litten darunter, dass US-Finanzministerin Yellen ankündigte, die Einlagensicherung angesichts der Probleme im Bankensektor nicht auf über 250.000 Dollar zu erhöhen. Nike büßten 4,9 Prozent ein. Umsatz und Gewinn übertrafen zwar im dritten Quartal die Erwartungen, allerdings kämpft das Unternehmen mit hohen Kosten, während Preisnachlässe die Margen drücken. Moderna (-2,6%) kündigte an, seinen Covid-19-Impfstoff im kommerziellen Vertrieb zu einem Preis von etwa 130 US-Dollar pro Dosis anzubieten, deutlich mehr als die US-Regierung im Rahmen ihrer Exklusivverträge gezahlt hat. Gamestop erhöhten sich um 35,2 Prozent. Der auf Videospiele spezialisierte Einzelhändler hatte nach sieben Quartalen mit Verlust erstmals wieder einen Gewinn gemeldet.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,94 -22,3 4,16 -48,1 5 Jahre 3,52 -22,6 3,75 -47,7 7 Jahre 3,49 -20,9 3,70 -47,8 10 Jahre 3,46 -15,1 3,61 -42,4 30 Jahre 3,65 -7,9 3,73 -31,7

Am Anleihemarkt gaben die Renditen im Gefolge des Zinsentscheids und der geldpolitischen Verlautbarungen, wonach möglicherweise wegen der Bankenkrise demnächst eine Pause im Zinserhöhungszyklus anstehen könnte, deutlich nach.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0920 +0,6% 1,0859 1,0761 +2,0% EUR/JPY 142,80 +0,0% 142,74 142,57 +1,7% EUR/GBP 0,8856 +0,0% 0,8852 0,8778 +0,1% GBP/USD 1,2331 +0,5% 1,2267 1,2262 +2,0% USD/JPY 130,77 -0,5% 131,46 132,52 -0,3% USD/KRW 1.278,89 -1,4% 1.296,46 1.307,95 +1,3% USD/CNY 6,8190 -0,9% 6,8807 6,8865 -1,2% USD/CNH 6,8173 -0,7% 6,8621 6,8887 -1,6% USD/HKD 7,8486 +0,0% 7,8472 7,8463 +0,5% AUD/USD 0,6739 +0,7% 0,6692 0,6698 -1,1% NZD/USD 0,6285 +1,0% 0,6223 0,6217 -1,0% Bitcoin BTC/USD 27.761,17 +1,8% 27.280,57 28.270,59 +67,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich nach der Zinsentscheidung und den Fed-Aussagen deutlich schwächer, parallel zu den stark sinkenden Renditen am Anleihemarkt. Der Dollar-Index verlor 0,8 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,23 70,9 -0,9% -0,67 -12,7% Brent/ICE 76,07 76,69 -0,8% -0,62 -10,9%

Die Ölpreise stiegen um rund 1 Prozent. Die US-Rohöllagerbestände waren in der abgelaufenen Woche zwar unerwartet um 1,117 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche gestiegen, allerdings nahmen die Benzinbestände deutlicher als erwartet um 6,399 Millionen Barrel ab.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.980,75 1.966,04 +0,7% +14,71 +8,6% Silber (Spot) 23,04 22,90 +0,6% +0,14 -3,9% Platin (Spot) 991,73 984,95 +0,7% +6,78 -7,1% Kupfer-Future 4,07 4,04 +0,7% +0,03 +6,8%

Der Goldpreis profitierte von den stark sinkenden US-Marktzinsen, wodurch Anleihen als Anlage gegenüber dem Edelmetall Atttraktivität einbüßen. Auch der schwächere Dollar stützte. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,6 Prozent auf 1.971 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

US-EINLAGENSICHERUNG

